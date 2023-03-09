經典賽／中華隊「跨屆7連敗」 台球迷崩潰：致命傷在這
2023世界棒球經典賽中華隊昨（8）日晚間慘敗給巴拿馬，被球迷封為「洲際慘案」，更已經是中華隊在經典賽中「跨屆7連敗」，就有球迷崩潰點出我國代表隊的致命傷就是「投手」，如果還是沒有適時調整完成，有球迷悲觀的說：「這屆後面還有3場，剛好湊10連敗！」
記者潘毅/綜合報導
昨（8）日晚間中華隊歷經了惡夢般的一場戰役後，就有球迷挖出過往紀錄，發現目前中華隊算上昨天一役，已經跨屆7連敗，自2013年預賽輸給南韓後，就沒再贏過球。這一屆中華隊碰上被外媒評價為A組最低戰力的巴拿馬都慘敗，讓不少台灣球迷不再樂觀，並紛紛感嘆回應「投手是致命傷」、「現在看起來2013年中華隊真的強」、「自從輸給日本後，幾乎都爆10分以上」、「連敗的很多場次，都被對手拿大分」、「再三場，剛好十年內十連敗」。
針對中華隊的戰況，《NOWnews今日新聞》「野球名人房」主持人、中華隊OB球星「東哥」黃忠義也認為，打擊部分中華隊「前五棒都很好」，以全隊擊出13支安打來說，拿下5分已經很多。但重點是投手壓不住對方，「年輕投手想要求好心切，所以會太小心。」中華隊全場8次保送，1次觸身球，鄧愷威、曾峻岳等都受到強烈衝擊。此外，中華隊沒有辦法先得分，所以一旦開始落後壓力就來了，球員會放不開去打。
經典賽中華隊2013年起7連敗戰況
2013經典賽
B組預賽
2013/3/5 中華 2:3 韓國
1組複賽
2013/3/8 日本 4:3 中華
2013/3/9 中華 0:14 古巴
2017經典賽
A組預賽
2017/3/7 以色列 15:7 中華
2017/3/8 中華 5:6 荷蘭
2017/3/9 韓國 11:8 中華
2023經典賽
A組預賽
2023/3/9 中華 5：12 巴拿馬