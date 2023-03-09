經典賽／中華隊遭巴拿馬血洗！教練、球員維基履歷全遭殃

經典賽／美國隊還在睡？熱身賽首戰4分差敗給巨人

▲WBC「美國隊長」Mike Trout（圖／美聯社／達志影像）
▲WBC「美國隊長」Mike Trout（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

第五屆世界棒球經典賽日前正式展開，除了在台灣舉辦的A組外，其他的組別也陸續展開賽事，上屆賽事「衛冕軍」美國隊所屬的C組，也在今天進行官辦熱身賽的賽程，與正在春訓的大聯盟球隊交手，但美國隊在熱身賽首場比賽就出師不利，面對舊金山巨人隊打得荒腔走板，整場僅敲出4支安打得一分，被巨人隊以5比1痛擊，吞下官辦熱身賽首敗。

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本場比賽美國隊打線由新任美國隊長「鱒魚」Mike Trout領軍，加上去年的國聯MVP-Paul Goldschmidt、國聯全壘打王Kyle Schwarber等一干強打，陣容十分豪華，但「鱒魚」此役2個打數全落空，美國隊整場比賽僅有Goldschmidt、Schwarber以及Mookie Betts、Nolan Arenado各敲出一支安打，整場比賽所得到的一分，是由Goldschmidt在6局上打出的陽春砲貢獻。


代表美國隊的先發投手Miles Mikolas，首局就被巨人隊一、二棒LaMonte Wade Jr.、Mitch Haniger狙擊，連被打兩支安打，並被將代表以色列出戰經典賽的Joc Pederson敲出帶有打點的滾地球失一分，第四棒的Wilmer Flores接著補上一支高飛犧牲打，讓Mikolas在首局就失兩分，今天他共投了2.2局，這兩分也是他的全部失分。


Mikolas退場後，美國隊換上巨人隊支援的投手Evan Gates接替，但只投0.1局就被敲3支安打失一分退場，後續陸續換上Ryan Pressly、Adam Ottavino、Kendall Graveman、Jason Adam以及David Bednar各投一局，其中Graveman被巨人隊六棒David Villar敲出全壘打失一分、Adam在投出觸身球後被擊出長打同樣失掉一分，其餘投手沒有失分紀錄。


今天巨人隊休賽季簽下的新援Haniger單場3打數打出2支安打，兩支安打都是二壘安打，打出全壘打的Villar同樣3打數敲2安，並有一分打點，而以色列隊的國手Pederson今天比賽也有3打數1安打，帶有2分打點的成績。



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