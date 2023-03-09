經典賽／中華隊遭巴拿馬血洗！教練、球員維基履歷全遭殃

經典賽／地主國輸球不少見！這強國更慘「7局被扣倒」

▲經典賽A組預賽在台中洲際棒球場舉辦，但身為主辦國的中華隊，在首戰就出師不利輸給巴拿馬。但2009年美國隊還曾被委內瑞拉7局以1:11「扣倒」。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.08）
▲經典賽A組預賽在台中洲際棒球場舉辦，但身為主辦國的中華隊，在首戰就出師不利輸給巴拿馬。但2009年美國隊還曾被委內瑞拉7局以1:11「扣倒」。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.08）

記者潘毅/綜合報導

第五屆世界棒球經典賽（WBC）A組預賽重返台灣舉辦，不過身為主辦國的中華隊，在首戰就出師不利，以5：12輸給巴拿馬，但其實在經典賽上，輸球的地主國不算少見，甚至還曾經有「1強國」，曾在全場3萬多名球迷眼前慘遭七局扣倒。

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世界棒球經典賽（WBC）已經進入第五屆賽事，許多國家都曾擔任主辦國，而此次台灣更是睽違10年舉辦預賽，因此讓不少台灣棒球迷相當重視這次賽事。沒想到昨（8）日中華隊以5：12輸給巴拿馬，此役更被不少球迷封為「洲際慘案」。

▲Derek Jeter可能成為陳偉殷的老闆。（圖／美聯社／達志影像）
▲2009年經典賽，美國隊曾遭到扣倒，當時洋基傳奇球星Derek Jeter是隊長。（圖／美聯社／達志影像）
但在經典賽上，地主隊輸球很少見嗎？其實翻閱過往賽事記錄，可以發現其實許多國家隊伍，包含日本、韓國、美國、波多黎各、墨西哥、加拿大、巴拿馬等，都有在家中慘敗的經驗。其中最慘烈的一戰，絕對是2009年3月14日的八強複賽，美國對上波多黎各，在馬林魚舊主場開打，沒想到強權美國竟在全場30595位球迷的面前，慘遭7局扣倒，終場以1:11慘敗。

這場比賽在當時更讓美國隊賽後氣氛不佳，當時在陣中擔任隊長的洋基傳奇球星基特，也認為隊友們的比賽態度散漫，相當不滿；不過美國隨後在當年3月18日爭奪四強資格關鍵賽事，成功上演復仇記，以6:5打敗波多黎各復仇，最終斬獲第4名。



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