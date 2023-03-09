經典賽／輸巴拿馬不是最慘！15年前被中國逆轉大敗更崩潰
第五屆世界棒球經典賽（WBC）A組預賽重返台灣舉辦，昨（8）日正式台中洲際棒球場火熱開打，不過中華隊首戰出師不利，以5：12輸給巴拿馬，此役更被稱作「洲際慘案」，再度在台灣棒球史上寫下深刻一筆。但事實上，這場戰役還稱不上台灣棒球史上最慘烈的比賽，15年前中華隊在北京奧運遭中國隊逆轉，更是台灣球迷永遠忘不了的惡夢。
記者潘毅/綜合報導
昨（8）日中華隊首戰與巴拿馬對決，雖然本次巴拿馬陣中有不少大聯盟資歷的好手加入，但在賽前外界普遍仍認為中華隊整體實力略勝一籌，很有機會奪下首勝。不料中華隊最終以以5比12慘敗給巴拿馬，期間一度更落後達10分差，險些遭對手提前扣倒。此役更被心痛的台灣球迷稱作「洲際慘案」。
隨後更有球迷在論壇PTT上發文提問「洲際慘案」跟「08年奧運輸中國」，哪個更崩潰？貼文曝光後，球迷紛紛回應「輸中國很難超越了，除非再輸中國更慘」、「絕對是中國，巴拿馬的選手還有大聯盟資歷」、「巴拿馬又不弱」、「當然輸中國那場更崩潰，巴拿馬球員層級高我們好幾個檔次」。
事實上在2008年中國舉辦北京奧運會，到了8月15日上午10點30分，中華隊對決主辦國中國隊，原本中華隊在5、6局各得1分，沒想到到了8局下半被中國隊打出3分大局，而9局上半，中華隊由張建銘打出追平比數，雙方進入延長賽。
進入延長後，雙方進入投手戰，直到12局上半，中華隊率先發動攻勢，打出4分大局，沒想到12局下半，中國隊竟猛打5分逆轉結束比賽。這場比賽的結果當年讓全台灣棒球迷崩潰，更有一位家住在高雄鼓山的74歲黃姓老翁，因為看到中華隊落敗，氣到呼吸困難倒地，最終不幸往生。