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用炸雞當餅皮！開箱肯德基「超級塔卡」　下周一全台開賣

▲肯德基「超級塔可」本尊今亮相，用炸雞代替墨西哥餅皮，滿足肉控一口咬。（圖／記者黃韻文攝）
▲肯德基「超級塔可」本尊今亮相，用炸雞代替墨西哥餅皮，滿足肉控一口咬。（圖／記者黃韻文攝）

記者黃韻文/綜合報導

看炸雞72變，這次變餅皮有夠狂！肯德基之前在新加坡推出「炸雞塔可」，近日傳出將在台灣上市，在網路提前曝光後，超邪惡組合立刻引起市場高度關注。而肯德基在今（9）日正式公開新品「超級塔可」，並宣布自下周一（3月13日）在全台門市開賣，限時只賣一個月，要吃要快。

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肯德基在台灣推出新品「超級塔可」，把雞胸肉變成U型，用炸雞代替墨西哥餅皮，從側邊角度來看「餅皮」頗為厚實。不過和新加坡有起司、莎莎醬兩種口味不同，台灣只推出1款墨西哥風味，用炸雞包夾萵苣、番茄丁、墨西哥辣椒及雙色起司，單點售價149元、套餐最低165元起，自3月13日至4月17日限期開賣。為了幫新品造勢，肯德基和台北捷運板南線合作，民眾有機會搭上「超級塔可」列車，拿手機掃QRcode能玩拉Bar，有機會免費吃超級塔可套餐。

▲肯德基在台灣推出新品「超級塔可」，不過僅有1種口味，下周一3月13日起全台門市同步開賣。 （圖/記者黃韻文攝）
▲肯德基在台灣推出新品「超級塔可」，不過僅有1種口味，下周一3月13日起全台門市同步開賣。 （圖／記者黃韻文攝）
🟡「超級塔可」完整菜單：
▪單點149元
▪PK會員餐165元：塔可、小薯、小可
▪M經典餐179元：塔可、中薯、中可
▪L絕配餐194元：塔可、小薯、蛋撻、中可
▪XL套餐245元：塔可、咔啦脆雞、中薯、蛋撻、中可
▪雙人餐380元：塔可、咔啦脆雞×2、中薯、4塊雞塊、蛋撻×2、中可×2
▪歡聚同樂餐620元：塔可×2、咔啦脆雞×4、蛋撻×6、瓶裝可樂

▲ 「超級塔可」使用原塊雞胸肉當塔可餅皮，從側邊角度來看頗為厚實。（圖／記者黃韻文攝）
▲ 「超級塔可」使用原塊雞胸肉當塔可餅皮，從側邊角度來看頗為厚實。（圖／記者黃韻文攝）

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