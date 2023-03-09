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天心「整年只見一次韓國尪」！回家驚見這幕：魂嚇飛一半

▲女星天心（右）和韓籍攝影師金英敏（左）結婚7年，但兩人因工作及疫情關係分隔兩地。（圖／翻攝天心IG）
▲女星天心（右）和韓籍攝影師金英敏（左）結婚7年，但兩人因工作及疫情關係分隔兩地。（圖／翻攝天心IG）

記者賴禹妡/台北報導

女星天心和韓籍攝影師金英敏結婚7年，但兩人因工作及疫情關係分隔兩地，過去天心也曾透露，和老公一年只見到一次面，兩人如同牛郎織女般難合體，不過今（9）日天心突然曬出老公背影，並驚喊「魂嚇飛一半了啦！」原來是金敏英因為想念天心，想給天心甜蜜驚喜，便偷偷回家等她，讓天心一打開家門立馬嚇壞，直呼：「霎那間以為我是不是走錯到別人家！」 

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▲天心（右）與老公分隔兩地。（圖／翻攝天心IG）
▲天心（右）曾透露，和老公（左）一年只見到一次面，兩人如同牛郎織女般難合體。（圖／翻攝天心IG）
天心今（9）日在IG發文，只見她曬出金敏英的背影，表示一回家就看到老公在家裡，嚇喊「怎麼突然跑回來沒有講！」金敏英則回「想妳⋯知道妳忙」，天心一問之下才得知是甜蜜驚喜，且工作人員和經紀人對此事都知情，還把家裡鑰匙拿給老公，讓她忍不住直呼：「霎那間以為我是不是走錯到別人家，魂嚇飛一半了啦！」可見夫妻倆結婚7年仍甜蜜依舊，相隔兩個國家仍擋不住思念之情。 

▲（圖／翻攝自IG＠skyheart1111）
▲天心曬出金敏英的背影，表示一回家就看到老公在家裡，讓她嚇壞以為走到別人家。（圖／翻攝自IG＠skyheart1111）
貼文曝光後，網友也紛紛羨慕留言，「太驚喜了」、「眼睛，我的眼睛」、「Sweet surprise」、「果然是金先生，太有愛了吧」、「也太會！！！金先生真的要請那些助攻手吃大餐了」、「Sooooo sweet」、「好浪漫」、「好閃」、「太開心了」。

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