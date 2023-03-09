鐵籠養貓是虐待？飼主曝「4大理由」強推　牠長大變美貓

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一、籠子能給初來乍到的貓安全感，也能協助原住貓與新貓的隔離。
二、家中有特殊活動時，可以保護貓咪：林小姐某次在組裝傢具，發現一旁的愛貓「虎唬」嘴巴中竟叼著螺絲，當時非常害怕牠會誤食，顫抖著伸手，輕聲拜託貓咪吐出來。有了這次經驗，每次她在拆包裹、組傢具時，都會先把虎唬關進去。
三、便於清潔：貓咪平時喝水、吃飼料總是弄得滿地都是，若是碗盆都放在鐵籠中，食物、液體全都會落在下方的底盤，這樣每週只要洗一次，簡簡單單就能保持家裡整潔。
四、裝飾鐵籠，貓咪照樣能玩翻：林小姐自行動手在鐵籠中裝設跳台，花小錢就能增加貓咪的垂直玩耍空間。
林小姐表示在觀看眾多歧視言論後，才會動了為鐵籠喊冤的念頭，而且她家的虎唬也是這樣養大，平平安安、快快樂樂地從小屁喵變成大美喵。
網友回覆「我也很想要一個，煮飯時使用。本來煮飯就不快了，現在還要加上不斷抱貓咪下料理台時間」、「籠子本來就需要了…貓咪情緒不穩、手術完，或者是新貓剛到、有容易情緒緊張的貓，都會需要用籠子保護啊…又不是24小時養在籠子裡…」、「其實不用時，只要門不關起來，也是孩子們玩耍休息的好地方，我家的孩子很愛躲著休息咧，只是我不是買現在的大鐵籠，我是買網格片自己組合起來，也很好用的」。