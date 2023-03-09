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《黑暗榮耀2》度領「無精症」被涎鎮戴綠帽？編劇解答了

▲《黑暗榮耀2》中，鄭星一（右）被質疑是「無精症」才被戴綠帽。（圖／Netflix）
▲《黑暗榮耀2》中，鄭星一（右）被質疑是「無精症」才被戴綠帽。（圖／Netflix）

記者陳雅蘭/綜合報導

熱門韓劇《黑暗榮耀2》將於10日開播，最強編劇「金編」金銀淑、導演安吉鎬、宋慧喬、金赫拉、鄭星一、車珠英、金建宇為了宣傳，特地與全球350名粉絲齊聚，有觀眾質疑河度領（鄭星一 飾）是否有「無精症」才被戴綠帽？金銀淑揮手否認：「他是正常人啦！」引來全場哄堂大笑。

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▲「金編」金銀淑是南韓最強編劇，除了近期熱播的《黑暗榮耀》系列，《秘密花園》、《繼承者們》、《太陽的後裔》、《鬼怪》、《永遠的君主》等，都是她的下名作。（圖／Netflix）
▲「金編」金銀淑是南韓最強編劇，除了近期熱播的《黑暗榮耀》系列，《秘密花園》、《繼承者們》、《太陽的後裔》、《鬼怪》、《永遠的君主》等，都是她的筆下名作。（圖／Netflix）
《黑暗榮耀》第一季結尾證實河度領（鄭星一 飾）被老婆朴涎鎮（林智妍 飾）戴綠帽，還幫小王全宰寯（朴成勳 飾）白白養孩子，因此傳出河度領應是無精症，才無法生孩子，所以才沒察覺河睿帥（吳智律 飾）非親生，金銀淑對此解釋：「這是最不像話的推測！」隨後揮手說：「他是很正常的人！不要這樣啦！」

對於《黑暗榮耀2》即將上線，金銀淑表示：「因為第一季的反應超乎預期的好，讓人有點擔心，所以有重看第二季的劇本，第二部也是寫得很好，『連我自己都覺得可怕』！」導演安吉鎬則說：「因為對第二部的期望很高，為了完整度，所以很努力的工作了！」要大家好好期待宋慧喬的復仇之路。

《黑暗榮耀》甫開播便紅遍全球，鄭星一、金赫拉、車珠英、金建宇透露嚐到走紅滋味，紛紛表示現在走在路上，都會被認出來，車珠英還說：「現在拍攝現場的人，都是叫我『惠程呀』，之前去咖啡廳買飲料，店員也有認出我，還一起拍了照片！」對於因《黑暗榮耀》感受到人氣上升，心懷感激。《黑暗榮耀2》3月10日下午4點於Netflix獨家上線。

▲鄭星一劇中被戴綠帽，全網猜測他有「無精症」。（圖／Netflix）
▲鄭星一劇中被戴綠帽，全網猜測他有「無精症」。（圖／Netflix）

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