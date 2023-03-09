看不下去經典賽！改看劉若英、蘇慧倫開唱 百萬人搶聽
劉若英、蘇慧倫、丁噹、白安在國際婦女節開唱，超過100分鐘的線上演唱會觀看次數累積超過百萬人次，而開唱時間正好碰上世界棒球經典賽開打，不過可惜中華隊卻以5比12輸給巴拿馬，因此有網友表示看不下去，直接「轉台」看4女神的演唱會。
記者吳雨婕/綜合報導
演唱會一開始蘇慧倫撐著傘在戀戀庭園裡，演唱重新編曲溫柔版本的〈鴨子〉，以及〈被動〉、〈真面目〉、〈戀戀真言〉等歌，她說：「感覺很久跟大家很久沒有見，不只面對面，像這樣的線上演唱會對我來講很特別也很新鮮，今天選了一個在大自然的環境，可以看到下著雨的天空、綠樹，雖然天氣灰灰的，但我的心是熱騰騰的，希望今天這些歌裡面的熱情溫暖和愛，都能夠傳遞給你們。」
丁噹向來熱愛挑戰極限，總給人如石之堅強，在演唱〈女子旁〉時，她提及自己跟《台北女子圖鑑》劇中主角經歷相似，17歲拎著皮箱出外打拚，從台下只有一位觀眾到萬人演唱會，她說：「在我的字典裡沒失敗二個字，要很勇敢去面對，送給每個女孩們。」緊接著，場景轉換到光之街，如夢似幻的投影星河下，白安帶來新曲〈不夠特別的我不要〉、〈剛好〉、〈沒有人寫歌給你過吧〉展現現代女子的各種樣貌。