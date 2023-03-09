「誠信條款」遭藍批　綠回擊：幫侯友宜落跑選總統鋪路？

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張志豪說，國民黨內包括侯友宜、台北市議員徐巧芯、游淑慧等人都蠢蠢欲動，想拋下現有職位，落跑參選其他公職，揪團玩起Running KMT全員逃走中，尤其國民黨立委王鴻薇等人已經落跑，這樣做實在有負選民之託。
另現傳出新北市已有29區里長聯誼會連署挺侯友宜參選總統，張志豪痛批，侯友宜任內發生恩恩案、槍擊案、蘆洲獨居老翁死亡無人聞問、中和失智老翁伴妻兒乾屍等等重大市政問題都沒處理好，「選前承諾好好做事，選後荒廢市政」，一心只想選總統，結果市政失靈一籮筐，社政系統、愛心大平台等爭議說不清，根本是選前騙票，選後擺爛。
張志豪重申，民進黨通過「誠信條款」，在價值及態度上和國民黨有明顯的不同，更是為了給選民一個交代。國民黨「大局條款」的制度沒有、規矩沒有，誠信更沒有，人民要怎麼相信自己不會選出個落跑民代？
民進黨立委林楚茵也說，當選民代是責任，也是承擔，民眾投票給你當民意代表，就是要認真踏實為民服務，而不是吃碗內看碗外、佔著茅坑不拉屎。民進黨中執會通過「誠信條款」原則，就是要導正已經被國民黨帶起的落跑歪風。
林楚茵說，國民黨鼓勵薪水小偷，但民進黨有良知，不跟國民黨一樣當政治負心漢。她質疑，難道國民黨為了搶位子矇起良心，硬要幫侯友宜落跑新北市長選總統鋪路？