20日起0+n免隔離！住院中重症需通報　4群族快篩陽速就醫

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指揮中心進一步說明，「嚴重特殊傳染性肺炎」疾病通報定義調整後，其他因自行使用家用快篩檢測陽性、或因配合醫療院所相關感染管制等相關措施篩檢陽性的輕症或無症狀之輕症民眾，不需通報也不需強制隔離，亦不會收到隔離通知書及簡訊，此類對象建議進行「0+n自主健康管理」至快篩檢測結果為陰性，或距離發病日或採檢陽性日(無症狀者適用)已達10天。自主健康管理期間，建議有症狀時在家休息，避免不必要外出，無症狀或症狀緩解(退燒至少1天)後可安心外出；外出時請全程佩戴口罩；同時提醒，為降低感染後引發併發症之風險，65歲以上長者、孕產婦、具慢性病或免疫不全/免疫低下病史者等具「COVID-19重症高風險因子」之民眾於快篩陽性後，請儘速就醫，以利醫師及早診治並開立口服抗病毒藥物。另0+n自主健康管理屬於指引建議性質，由民眾自主進行，無相關罰則。
指揮中心指出，配合本次防治政策調整，同步修訂相關配套措施於3月20日實施，包括取消健保卡資料上傳COVID-19檢驗結果自動通報「嚴重特殊傳染性肺炎」方式，請醫療院所改至傳染病通報系統網站或運用醫院電子病歷自動通報(EMR)等方式通報「嚴重特殊傳染性肺炎(併發症)」(通報方式詳見https://gov.tw/ocm)、取消確診者自主疫調回報機制、取消居家照護遠距諮詢服務、取消確診者同住家人及入境民眾自主防疫措施、停止更新數位新冠病毒健康證明系統(DVC)及健康存摺中確診及檢驗資料、調整因應COVID-19疫情之視訊診療措施、調整確診死亡個案遺體處理感染管制指引、調整醫療機構因應COVID-19個人防護裝備建議等。
指揮中心表示，為利政策調整推動順利，規劃3月20日至26日為7天緩衝期，供採檢日於本年3月19日(含)以前之民眾及相關單位在緩衝期時可進行通報等相關防治作為及行政作業。例如，民眾於3月20日持3月19日家用快篩陽性證明至醫療院所就診，如醫病雙方均同意3月19日快篩結果且醫師評估為確診個案，仍適用舊版病例定義及相關防治措施。此外，上述防疫鬆綁新制相關資訊，將置於疾病管制署全球資訊網「輕症免隔離，邁向疫後新生活」 專區 (資料陸續建置中)，歡迎各界參閱。
指揮中心特別感謝疫情期間民眾的配合，以及醫事人員與投入防疫工作同仁的辛勞，請民眾持續配合相關防治措施，同時呼籲「疫苗加一，解封安心」運動已開始；接種院所時間、地點等相關資訊，可透過疾管署官網「疫苗加一，解封安心」專區查詢，也請民眾儘速接種COVID-19疫苗，提升自身及群體免疫保護力，共同邁向疫後新生活。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。