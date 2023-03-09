前進東港魚市場　向外籍漁工宣導新規

移民署南區事務大隊屏東縣服務站在近期特別利用行動服務列車，結合警方及漁業署人員前往東港碼頭與漁工聚集的東港魚市場等地點加強宣導「擴大自行到案」專案，讓偏鄉漁工也能獲得詳細完整的資訊。
記者賴正琳／綜合報導
在東港開設印尼食堂的陳先生是新二代，在台灣生活超過三十年，得知移民署要到東港宣導，特地召集三十多名常到店內用餐的漁工朋友到場，現場儼然成為小型座談會。陳先生表示移民署正推動擴大自行到案專案，採取免收容、繳最低逾期罰鍰新台幣二千元，且不管制禁止入國期間等措施，對想回家卻無力繳納裁罰費用的失聯漁工來說是好消息。
印尼海員同鄉聯誼會主席也特地參與此次宣導活動，他表示外籍漁工大部分時間都在海上生活，工作辛苦且枯燥，往往因為薪資或雇主等問題選擇失聯，有些同鄉逃逸後立刻後悔，但又擔心無法再次來台，所以遲遲不敢出面自行到案，希望這次專案能協助同胞安心返鄉。
屏東縣服務站主任武淑賢指出，為了避免逾期外來人口接獲錯誤訊息，並協助偏鄉移（漁）工獲得完整資訊，特別規劃此次宣導行程，向停泊在碼頭漁船上的漁工逐一宣導，讓有疑問的漁工朋友能立即獲得解答，另外也深入在地東南亞商店，擴大宣導效益；此次專案設有免付費諮詢專線０８００-０２４-８８１，有提供多國語言服務，歡迎多加利用。