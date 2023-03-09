2024跟柯文哲合作？ 連勝文：為了台灣我願意

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連勝文表示，他個人不太認為，這次國民黨總統初選會有像上次初選一樣發生激烈競爭，他呼籲，現階段藍營要謹言慎行，不要在同志當中找敵人，這是沒有意義的事情，國民黨現在就是要全力支持一個會贏的人才有可能勝選。
黃光芹問及，被視為藍營最強人選的侯友宜對於缺蛋、全動法修法等重大議題都不表態，總是以「侯侯做代誌」帶過，被質疑沒有論述的狀況。連勝文表示，他私底下跟侯友宜見面時，其實侯對一些重大議題並不是沒有想法，只是問題在，侯是新北市長，跟柯文哲當初擔任台北市長都在談論國家大事不一樣，侯的個性不是這樣，侯只是不在其位、不謀其政。
黃光芹接著問到，若國民黨2024年大選若陷入三角督，敗選機率將大增，因此國民黨是否考量整合柯文哲？連勝文表示，國民黨已經沒有退路，不能再退了，再退就會掉到太平洋裡面去，今天國民黨只要能共推一組人出來，這一仗還是頗有可為，至於其它黨，憑良心講，他絕對是國民黨裡面對柯文哲最有意見的人，但為了國民黨、為了台灣、為了下一代，他都願意，即便他對柯文哲再有意見，他們都願意來跟柯文哲合作。
連勝文強調，就像他父親連戰說的，基於為了不讓下一代受到戰火摧殘，他都願意忍住個人內心的不滿和被霸凌的痛苦，願意跟柯文哲談。他不管如何討厭柯文哲，他個人還是寧願相信，柯文哲心裡還是有台灣，對台灣這塊土地還是有愛的、有熱忱的，當然，柯文哲要考量台灣民眾黨的生計，這部分他沒有辦法去評論，但他相信柯文哲是有智慧的人。
新聞來源為Newtalk新聞
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