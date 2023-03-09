經典賽／高宇杰被酸奶油王子！粉專回應了　球迷湧入打氣

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對此，高宇杰的臉書粉專也由小編發文做出回應：「今天的比賽大家都非常的努力，也許不完美甚至不是大家希望的結果，但為我們披上中華隊球衣的球員都是很優秀的，他們肯定比我們旁人更想贏球，比賽內容可以討論也可以檢討球員，但是人身攻擊及各種不雅文字還有私訊帶髒話問候球員是非常不道德的行為，希望大家能夠克制自己，每個球員的壓力不是我們能扛的，請大家多給鼓勵，後面還有三場硬戰，我們必須相信球員必須給他們更大的掌聲與支持。」
「球員們上了場是不可能用手機的」，高宇杰粉專小編最後也提醒：「小高本人無任何社群平台更未參與本粉專，授權的粉專也只有這裡，如果您有收到來自非高宇杰官方粉專的私訊，請勿理會煩請直接檢舉，那不是我們有權限能管理的 ，謝謝大家，祝福大家今晚有個美好的夜晚。」
粉專貼文曝光後，雖然仍有球迷在下方用嚴厲的文字「給予指教」，但也湧入不少人鼓勵高宇杰，「宇杰加油，被選進中華隊就表示有一定的實力和水準，我們都會幫你加油」、「下一場打回來就好了，第一場先發難免有些緊張，但相信下一場會更好的」、「一日球迷很多啦！很多酸民在嘴，代表他們很在乎你的表現！第一場過去的就過去了，接下來的三場比賽希望小高能好好把握每一次機會」。
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