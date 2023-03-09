經典賽／中華隊遭巴拿馬血洗！教練、球員維基履歷全遭殃

經典賽／高宇杰被酸奶油王子！粉專回應了　球迷湧入打氣

▲WBC經典賽中華隊捕手高宇杰，被一些球迷視為首戰慘敗的戰犯之一。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.06）
▲WBC經典賽中華隊捕手高宇杰，被一些球迷視為首戰慘敗的戰犯之一。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.06）

記者潘毅/綜合報導

第五屆世界棒球經典賽（WBC）A組預賽，中華隊首戰以5：12輸給巴拿馬，讓全台經歷難受的一晚，更有些球迷開始抓戰犯，其中捕手高宇杰也承受相當大的炮火，甚至連維基百科都遭到竄改成「奶油王子」，對此，他的粉專也做出回應了。

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中華隊捕手高宇杰昨天出戰，表現被球迷放大檢視，因為他在二局下半短打失利造成隊伍被雙殺，之後又漏接外野回傳球導致球隊大失血掉分，賽後他的維基百科介紹，更被球迷惡意竄改成「2023在台灣舉辦的世界棒球經典賽中，因為連續漏兩顆外野回傳球，因此被冠上奶油王子的綽號」。

▲經典賽竄改。（）
▲中華隊首戰以5：12輸給巴拿馬，讓全台經歷難受的一晚，更有些球迷開始抓戰犯，球員、教練維基百科遭到竄改。（圖／維基百科）
對此，高宇杰的臉書粉專也由小編發文做出回應：「今天的比賽大家都非常的努力，也許不完美甚至不是大家希望的結果，但為我們披上中華隊球衣的球員都是很優秀的，他們肯定比我們旁人更想贏球，比賽內容可以討論也可以檢討球員，但是人身攻擊及各種不雅文字還有私訊帶髒話問候球員是非常不道德的行為，希望大家能夠克制自己，每個球員的壓力不是我們能扛的，請大家多給鼓勵，後面還有三場硬戰，我們必須相信球員必須給他們更大的掌聲與支持。」

「球員們上了場是不可能用手機的」，高宇杰粉專小編最後也提醒：「小高本人無任何社群平台更未參與本粉專，授權的粉專也只有這裡，如果您有收到來自非高宇杰官方粉專的私訊，請勿理會煩請直接檢舉，那不是我們有權限能管理的 ，謝謝大家，祝福大家今晚有個美好的夜晚。」

▲（圖／高宇杰粉專）
▲高宇杰的臉書粉專也由小編發文做出回應。（圖／高宇杰粉專）
粉專貼文曝光後，雖然仍有球迷在下方用嚴厲的文字「給予指教」，但也湧入不少人鼓勵高宇杰，「宇杰加油，被選進中華隊就表示有一定的實力和水準，我們都會幫你加油」、「下一場打回來就好了，第一場先發難免有些緊張，但相信下一場會更好的」、「一日球迷很多啦！很多酸民在嘴，代表他們很在乎你的表現！第一場過去的就過去了，接下來的三場比賽希望小高能好好把握每一次機會」。




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