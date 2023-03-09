邀新二代同歡　慶祝國際婦女節

婦女節是由北美及歐洲在20世紀初發起的一連串婦女勞工上街遊行爭取權益而來，隨著女權運動的興起，婦女權益已受到世界各國的重視，台灣更有許多女性新住民飄洋過海遠嫁來台，這些新住民對台灣社會與家庭的貢獻已受到社會各界的肯定，移民署北區事務大隊新北市服務站亦非常重視新住民權益，為了幫助這些遠離家鄉及在語言上有溝通困難的新住民姐妹們，能與新二代親子間有良好的互動溝通，特地於三八婦女節當天在新北市永和區網溪國小，利用下課後的時間，安排一場新住民家庭教育暨法令宣導課程，吸引來自越南及印尼等國家新二代學生及家長參加。
記者賴正琳／綜合報導
這次活動與新北市政府家庭教育中心合作，特別邀請張翠芬老師及張月玲老師兩位講師，以「讓愛起飛之家庭親子溝通學習」為主題，講師安排克里斯蒂安.瓊斯(Christanne Jonea)創作的「我要去跟老師說」繪本為開場，小故事力量大，讓參與新二代了解到如何用正確的方式，經營人際關係，並表達對他人的關懷。講師並經由課程中的討論，讓參與的新住民家長了解孩子在家中特殊行為(如：喜歡告狀)的動機，及針對該行為應該採取的應對方式為何，希冀能提升親子關係，這次參與活動的家長及學生對於課程安排及教材活潑生動反應熱烈，都希望新北市服務站日後能再多舉辦幾場這類型的課程。
新北市服務站主任林振智表示，遠嫁來臺的新住民姐妹因語言上的隔閡，往往與新二代親子間在溝通及教養問題造成很大困擾，藉由這類的親子溝通課程的學習，可以讓新住民家長瞭解到孩子的行為所要表達的動機，能更有效促進親子關係和諧，新北站日後會再規劃安排更多這類型態的親子間溝通課程。另外在法令宣導課程部分，移民署自 112年2月1日起至6月30日止推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，專案期間免收容、繳納最低罰鍰 2 千元且不管制禁止入國期間；專案期間採取「寬嚴並濟」作法，除鼓勵逾期外來人口自行到案，也會加強執行查處非法外來人口，未來修法針對逾期對象裁罰金額將從新台幣 2 千元至 1 萬元提高至 3 萬元至15 萬元，管制來台期限更從最高 3 年提高到最高 10 年，該專案設有免付費諮詢專線 0800-024-881，提供多國語言服務，民眾可以利用該專線諮詢自行到案相關訊息。