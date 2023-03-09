疫苗資料庫遭指「無法流通」 指揮中心駁斥：有介接機制
中央流行疫情指揮中心今(9)日針對某廣播節目所述疫苗資料庫「資訊無法流通」一事強調，衛生福利部疾病管制署疫苗資料庫已有建立與醫療院所資訊系統介接機制，以利及時掌握資訊，並無「資訊無法流通」情事。
記者林莞茜／台北報導
指揮中心表示，為提升預防接種資料上傳之即時性與正確性，並即時掌握庫存等，疾病管制署自2021年起，全面推動預防接種作業合約院所運用應用程式介面(簡稱API)介接作業，進行醫療院所資訊系統(簡稱HIS)與全國性預防接種資訊管理系統(簡稱NIIS)疫苗相關資料自動交換，2022年已達成接種服務之2,500家合約院所上線運用，有效縮短疫苗接種資料上傳時效、及時掌握院所庫存、提升資料正確性及完整性，降低衛生單位及醫療院所人工作業負擔，提升預防接種服務品質與效能。
指揮中心指出，民眾於醫療院所就醫時，醫療人員如需查詢民眾接種史，可透過HIS與NIIS之API自動介接，即時查詢民眾於NIIS之預防接種紀錄。另醫療院所亦可以民眾之健保卡，透過NIIS醫療院所預防接種紀錄查詢子系統或健保醫療資訊雲端查詢系統進行查詢。醫師於查詢後，即可依民眾尚未接種之劑次如基礎劑或追加劑、次世代疫苗等提供接種建議。
指揮中心呼籲，防疫措施逐漸鬆綁，接種COVID-19疫苗可減少感染，並降低重症及死亡風險，請民眾儘速完成接種，提升保護力，解封更安心。另請醫師妥善利用系統查詢就診民眾疫苗接種狀況，鼓勵接種尚未接種之劑次如基礎劑或追加劑、次世代疫苗等，保障民眾健康。