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選秀男團成員蒸發半年！遭爆「街頭賣包子」　本人親認了

▲有人目擊徐炳超在杭州街頭賣包子，消息曝光後瞬間登上微博熱搜。（圖／翻攝自微博）
▲有人目擊徐炳超在杭州街頭賣包子，消息曝光後瞬間登上微博熱搜。（圖／翻攝自微博）

記者賴禹妡/台北報導

中國男星徐炳超自選秀節目《青春有你》出身，並組成男團「沙漠五子D5」出道，但團體展開100天活動後就宣布解散，接著徐炳超就鮮少在螢光幕前出現，近日卻被人目擊在杭州街頭賣包子，消息曝光後瞬間登上微博熱搜，他也出面證實此事，並表示：「我現在每天靠自己的雙手努力生活，過的很充實也很開心。」 

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▲（圖／翻攝自微博）
▲中國男星徐炳超自選秀節目《青春有你》出身，並組成男團「沙漠五子D5」出道。（圖／翻攝自微博）
徐炳超近日被爆料在杭州街頭擺攤賣包子，只見照片中一名年輕老闆身穿直條紋上衣，並戴著時髦墨鏡，站在攤子後方等客人上門，而包子攤招牌則寫著「蒸包紙」、「現包、現蒸、餡兒有料」等字，一旁還有可愛插畫。 

▲（圖／翻攝自微博）
▲徐炳超8日晚間在微博發文，證實自己確實在杭街街頭賣包子。（圖／翻攝自微博）
有微博網友稱此該老闆正是徐炳超，引起網友們熱烈討論，甚至登上微博熱搜，而徐炳超8日晚間在微博發文，表示大半年沒登錄微博，沒想到剛剛收攤才看到自己登上熱搜，嚇了好大一跳，「讓大家擔心了，其實想等自己穩定一點再來跟大家分享最近的生活」。 

徐炳超坦言，他現在確實開始創業賣包子，但這個決定不是一時興起，而是認真考慮了許久，「我現在每天靠自己的雙手努力生活，過的很充實也很開心，看到顧客們喜歡吃我自己包出來的包子，真的有成就感」。 

▲（圖／翻攝自微博）
▲男團「沙漠五子D5」展開100天活動後就宣布解散，接著徐炳超就鮮少在螢光幕前出現。（圖／翻攝自微博）
徐炳超感性地說，謝謝每一位曾經支持過他的人，「願你們也都能過上自己想要的生活」，若以後有機會碰到他的包子攤，歡迎大家來聊聊天、聽他唱唱歌，順便品嚐他做的包子，也幽默推薦自家產品：「我不是打廣告，真的很好吃哈哈哈。」 

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