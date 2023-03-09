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通緝犯拒檢衝撞1員警受傷　 警當場查獲衝鋒槍、90手槍

▲陳姓駕駛因槍砲、傷害、防礙秩序被通緝拒檢倒車衝撞警車，造成李姓員警受傷、隨即警方迅即壓制陳嫌，並當場查出藏於陳姓駕駛車上的衝鋒槍、90手槍及40發子彈，及安非他命等毒品。 (圖／記者郭凱杰翻攝)
▲陳姓駕駛因槍砲、傷害、防礙秩序被通緝拒檢倒車衝撞警車，造成李姓員警受傷、隨即警方迅即壓制陳嫌，並當場查出藏於陳姓駕駛車上的衝鋒槍、90手槍及40發子彈，及安非他命等毒品。 (圖／記者郭凱杰翻攝)

記者郭凱杰／高雄報導

高市警局三民二分局鼎金所員警李瑭蔚、吳柔榛於今(9)日上午獲報三民區明誠一路有一輛自小客車久停在路旁，員警抵達現場後於拍窗關心盤查時，陳姓駕駛竟拒檢倒車衝撞警車，後逃離即撞擊路邊車輛及樑柱停下，造成李姓員警受傷、隨即警方迅即壓制陳嫌，並查出陳姓駕駛為槍砲等3罪的通緝犯，並在車上當場查獲衝鋒槍、90手槍及40發子彈，及安非他命等毒品。

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▲於陳姓駕駛車內查獲衝鋒槍1支(含彈匣2個)、手槍1支(含彈匣1個)、90子彈40發、空彈殼13發。 (圖／記者郭凱杰翻攝)
▲於陳姓駕駛車內查獲衝鋒槍1支(含彈匣2個)、手槍1支(含彈匣1個)、90子彈40發、空彈殼13發。 (圖／記者郭凱杰翻攝)

▲於陳姓駕駛車內查獲衝鋒槍1支(含彈匣2個)、手槍1支(含彈匣1個)、90子彈40發、空彈殼13發。 (圖／記者郭凱杰翻攝)
▲於陳姓駕駛車內查獲衝鋒槍1支(含彈匣2個)、手槍1支(含彈匣1個)、90子彈40發、空彈殼13發。 (圖／記者郭凱杰翻攝)
警方調查發現，該名男子因槍砲、傷害、防礙秩序被通緝，今天上午10時50分開車行經明誠一路一帶遇到警攔查，陳男為躲避拒捕，突然加速開車，1名李姓員警為攔車遭拖行，導致腳部有擦挫傷，男子駕車逃跑過程中車子失控衝往1店家騎樓，有1名機車騎士在人行道上，所幸未受傷，不過，機車首當其衝被撞飛，汽車則撞上騎樓柱子後停下，共有包含1輛警車在內的2輛汽車、4輛機受遭波及。

分局長許健基表示，事故發生後，員警立即上前將通緝犯拖出車外，壓制在地逮捕，並在當場於車內查獲衝鋒槍1支(含彈匣2個)、手槍1支(含彈匣1個)、90子彈40發、空彈殼13發、第二級毒品安非他命2包(毛重1.8公克及4公克)、第三級毒品FM2共3小包(毛重6公克)，警方即逮捕陳嫌並查扣罪證。

許健基指出，陳嫌為橋頭地檢於1１1年5月16日發布之槍砲彈藥刀械管制條例通緝犯、高雄地院於111年5月26日發布之傷害通緝犯、橋頭地院於111年2月21日發佈之妨害秩序通緝犯，全案依涉犯槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、刑法妨害公務及3件通緝案移送偵辦，並將持續溯源追查槍、毒來源，清查有無涉及其他不法案件。

另外，陳嫌危險駕車、蓄意撞傷執勤員警之行為，違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第1款(可處新臺幣6000以上2萬4000元以下罰鍰)、第61條第1項第3款、第2項(吊銷駕照、並處新臺幣9萬元以上15萬元以下罰鍰及施以道路交通安全講習)。

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