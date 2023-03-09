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宋慧喬《黑暗榮耀2》全身燒傷！只吃香蕉無法喝水:要死了

▲宋慧喬拍《黑暗榮耀2》前，3天只吃香蕉，前1天連水都沒喝。（圖／Netflix）
▲宋慧喬拍《黑暗榮耀2》前，3天只吃香蕉，前1天連水都沒喝。（圖／Netflix）

記者陳雅蘭/綜合報導

韓劇《黑暗榮耀2》將於10日開播，最強編劇「金編」金銀淑、導演安吉鎬、宋慧喬、金赫拉、鄭星一、車珠英、金建宇為了宣傳，特地與全球350名粉絲齊聚。場上宋慧喬預告第二季劇情，會有撕裂場面，保證觀眾會嚇一跳。

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▲《黑暗榮耀2》中，宋慧喬（左）再被林智妍折磨。（圖／Netflix YouTube）
▲《黑暗榮耀2》中，宋慧喬（左）拍攝喊出「不要這樣笑啦」台詞的橋段，讓她印象深刻。（圖／Netflix YouTube）
劇中，朴涎鎮（林智妍 飾）高中折磨文同珢（宋慧喬 飾）還不夠，成人後不想被報復，再以更凶殘手段對付她，讓觀眾氣得牙癢癢，編劇金銀淑對此表示：「真的很對不起全世界叫『朴涎鎭』的人！現在若是要提自己的名字應該會很難吧，應該是說毀損名譽嗎？我想說聲對不起！」隨後她爆笑說：「但是涎鎭啊，我好開心！」呼應劇中文同珢的報仇台詞，十分幽默。

《黑暗榮耀2》預告中，文同珢有一句怒吼「不要這樣笑啦！」畫面十分經典，宋慧喬對此表示，她當下已完全把自己當成文同珢，才有辦法100％的喊出台詞；但她坦言一開始確實無法投入，「我也是人，所以剛開始演出時，的確還是會有宋慧喬的影子在」。

宋慧喬演出的文同珢，因高中被霸凌的關係，全身都是電棒燙的傷痕，她透露疤痕妝不容易化，曾有一場戲要秀出全身的傷疤，化妝就花費4、5小時，「我為了這場戲也很努力減肥，在拍攝前3天只吃香蕉，拍戲前1天連水都沒喝」，宋慧喬也因為要在此狀態下拍戲，直呼：「覺得要死了！」她的皮膚也因此出現問題。

《黑暗榮耀2》將於3月10日下午4點於Netflix獨家上線。宋慧喬也很期待播出，曾覺得第一季跟第二季間隔時間太久，怕被觀眾遺忘；現在親友想套話，她都以「3月10日就知道」統一回覆大家，更預告文同珢在第一季埋的伏筆，絕對會讓大家驚豔。


▲宋慧喬主演的《黑暗榮耀2》，確定比第一季多出51分鐘。（圖／Netflix）
▲宋慧喬主演的《黑暗榮耀2》，確定比第一季多出51分鐘。（圖／Netflix）
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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