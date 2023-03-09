宋慧喬《黑暗榮耀2》全身燒傷！只吃香蕉無法喝水:要死了

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《黑暗榮耀2》預告中，文同珢有一句怒吼「不要這樣笑啦！」畫面十分經典，宋慧喬對此表示，她當下已完全把自己當成文同珢，才有辦法100％的喊出台詞；但她坦言一開始確實無法投入，「我也是人，所以剛開始演出時，的確還是會有宋慧喬的影子在」。
宋慧喬演出的文同珢，因高中被霸凌的關係，全身都是電棒燙的傷痕，她透露疤痕妝不容易化，曾有一場戲要秀出全身的傷疤，化妝就花費4、5小時，「我為了這場戲也很努力減肥，在拍攝前3天只吃香蕉，拍戲前1天連水都沒喝」，宋慧喬也因為要在此狀態下拍戲，直呼：「覺得要死了！」她的皮膚也因此出現問題。
《黑暗榮耀2》將於3月10日下午4點於Netflix獨家上線。宋慧喬也很期待播出，曾覺得第一季跟第二季間隔時間太久，怕被觀眾遺忘；現在親友想套話，她都以「3月10日就知道」統一回覆大家，更預告文同珢在第一季埋的伏筆，絕對會讓大家驚豔。
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