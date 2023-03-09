輕症將免隔離！醫喊口罩持續戴到月底　拚下一步降級

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黃高彬指出，鬆綁防疫是兼顧一般病患就醫權利，新冠肺炎專責病房會佔據一些病床，讓其他疾病病患無法就醫，因此輕症免隔離「理論上來講是勢在必行」。
近期每日確診人數仍約在萬例上下，黃高彬分析，這與台灣民眾的生活習慣有關，比照鄰國日本來看，日本人上下班搭乘大眾運輸，容易被感染，「感染曲線猶如艾菲爾鐵塔急遽上升下降」，台灣人則多騎摩托車，因此台灣感染多在人口聚集地方，像是餐廳內容易散播病毒，傳染曲線較為緩升緩降。
黃高彬認為，近期台灣確診是處於過年後疫情走下坡的階段，過年時感染人數較多，有些感染者症狀較為輕微，不知道自己被感染或是並未通報，在社區中持續無形散播，有部分民眾持續接連遭到感染，但這樣的疫情曲線可以確保醫療量能需求，不會短時間內就捉襟見肘。
進一步來看，重症死亡個案中，多為未打疫苗、有共病者，黃高彬表示，台灣已漸進入高齡社會，60歲以上民眾占比總人口將近2成，這些人都存在潛在風險，若又間隔太久沒打疫苗，等到先前疫苗效果過去，這類民眾感染可能會增加重症、死亡風險。
近期疾管署推出「疫苗+1」計畫，希望「未曾接種任何一劑」、「尚未完成基礎劑」及「6歲以上於今年1月1日起未接種過莫德納BA.4/5次世代疫苗」者可再接種一劑疫苗。
黃高彬解釋，疫苗半衰期約3至6個月，透過「疫苗+1」計畫，期盼能讓年長者、有共病者等高風險族群追加施打疫苗，避免重症跟死亡。
輕症免隔離上路在即，然幼兒與長者疫苗接種率仍偏低，被問及是否可能讓重症死亡率再攀升，黃高彬坦言，「其實這就是政府最擔心的地方」，75歲以上長者還有約18%未打疫苗，至於幼兒因為體內的ACE-2受體較低，比較不容易感染。
黃高彬建議，現在社區中類流感與流感仍有相當的數目，因此民眾出門到人多的地方或是在室內，仍應自主戴口罩到3月底後，保護自己。
黃高彬也呼籲，防疫下一步可以調降法定傳染病等級，現在新冠肺炎致死率已經降至0.1%以下，低於流感，已經可以降級了。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。