夏于喬沒有七年之癢 結婚唯一冷戰「老公很久不講話」
夏于喬今（9）日出席植萃保養品牌記者會，和導演老公林書宇交往3年、結婚近4年，兩人交往以來沒吵架過，只有對彼此作品批評的時候，不小心讓老公走心，她笑說：「他有一次寫劇本給我看，我的個性就事論事，提出哪裡有問題，他有點面無表情，背對我很久都不講話，我才知道我的方式太直接了，我忘了好的部分要先提，但是我就覺得他是很棒的人，有什麼好再說他棒？」
記者羅凌筠/台北報導
夏于喬笑說自己沒有七年之癢，「無時無刻覺得老公很帥」，夫妻倆的情趣之一就是幫老公保養，「他如果拍外景曬黑曬出斑，我會幫他敷面膜、擦淡斑霜。」至於做人進度，夏于喬坦言：「還沒有消息，一直在努力中。」
夏于喬談到先生滿眼愛心，「他常常不知道自己很貼心，像我走在馬路上靠車道，他就默默把我往裡面推，他不知道這件事在我心裡亂竄，肚子裡很多蝴蝶在飛。」她也認為不管在一起多久，還是要適時被讚美，她喜歡聽到老公說「老婆妳好美」，而且夏于喬的發文，林書宇都是第一個按讚的人。
出道23年，夏于喬透露自己從去年底，除了演員身分，開始在籌備副業，身邊朋友像是鬼鬼（吳映潔），開公司賣聯名商品，或是經營咖啡廳，成績都很不錯，「她的生意頭腦非常好，出乎我意料之外。」未來可以向她取經，由於自己做事比較沒有收支觀念，財政大權就交給先生。