肯尼NOW星球／籃球如果有經典賽？肯尼哥列最佳名單 ！

肯尼哥首先點名三位CBA選手分別是陳盈駿、林庭謙以及劉錚，他認為這三位選手分別可以安排在1號、2號和3號的位置，另外CBA選手馬建豪也被列入名單中，肯尼哥表示：「他可以投外線，也有很棒的活動力，個人的活動細胞是非常發達」，但肯尼哥也提到，他的成熟度，以及在國際裡賽的對抗性，馬建豪能不能撐得住，也是考量的範圍內。
而在PLG、T1、SBL或是UBA又有那些球員適合代表國家隊去比賽， 其中有速度又具有爆發力的李愷諺以及林秉聖就非常適合被放入控球後衛的人選中，如果要考慮第三個人選，高國豪也會是一個不錯的人選，他得分的能力以及爆發力都有一定的水準，加上他控球的穩定性以及身體的素質，打國際比賽，也會有一定的表現。
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再來講到中鋒以及大前鋒，中鋒這個位置，肯尼哥認為Williaa Artino在裡面是無可厚非，在禁區中他就是最強大最具有經驗性的一個禁區選手，除了他以外，肯尼哥也提供四人名單做參考，再來4號位置可以放胡瓏貿、曾祥鈞、曾文鼎以及現在還是高中生的鄭名斈，雖然鄭名斈在經驗以及成績相對來說沒那麼出色，肯尼哥認為他的確現在不能做什麼，但它先天的身體條件未來非常有機會可以在國際賽事中佔有優勢。
節目中肯尼哥也針對名單做最詳細分析，每個位置要放那些球員，原因是甚麼都有非常詳細的解析，更完整的名單請鎖定3/9（四）晚上八點鐘，《肯尼NOW星球》喔。