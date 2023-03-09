經典賽／中華隊慘敗！球迷曝「最大遺珠」：為何不選他
第五屆世界棒球經典賽（WBC）A組預賽，中華隊首戰以5：12輸給巴拿馬，賽後球迷檢討聲浪不斷。更有球迷從入選名單中下手，認為富邦悍將的年輕捕手「戴培峰」更是一大遺珠，引來各球迷共鳴喊「為何不選」。
記者潘毅/綜合報導
昨（8）日中華隊首戰慘敗，教練團調度、選手表現被球迷拿來放大檢視，其中捕手高宇杰，更是在二局下半短打失利造成隊伍被雙殺，之後又漏接外野回傳球導致球隊大失血掉分，被球迷痛批是「奶油王子」。有球迷在臉書社團發起討論，認為若名單內有「戴培峰」這位捕手，昨日戰況或許就能有所不同。因為戴培峰原是中華隊36人成員之一，後來無緣進入30人正選名單。
戴培峰上一季在中職出賽88場、其中蹲捕85場，擊出64支安打，貢獻21打點，打擊率0.252，守備率0.990，盜壘阻殺成功25次、阻殺率0.424；該球迷也認為，戴培峰數據拿來對比入選中華隊三名正選捕手，只有打擊能力略遜吉力吉撈，其餘數據都更為優秀。
貼文發出後，立刻引發不少球迷深認同喊「戴培峰真的可惜」、「我推爆，為何不選戴培峰」、「小戴和進德沒去打可惜了」、「昨天補手慘不忍睹」；但也有人認為「打熱身賽跟國際賽絕對兩個不同世界，再厲害的台灣選手到了國際賽軟腳」、「都是馬後炮」。
不過其實早在中華隊名單剛出爐的時候，外界就普遍認為戴培峰沒入選相當可惜。而當時戴培峰本人則說「自己盡力了，所以也不會說可惜，但其他三位捕手學長的能力，也都比自己好」，並表示回去會繼續努力。