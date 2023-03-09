通緝犯拒檢衝進騎樓撞柱子　警車、貨車、機車衰被撞

今（9）日上午10時50分許，高雄三民二分局鼎金所員警在三民區明誠一路盤查一輛自小客車，車上陳姓駕駛見警竟拒檢倒車衝撞警車，接著就失控撞進騎樓樑柱後才停下，造成一名員警腳部擦挫傷、巡邏警車及周遭１部貨車、4部機車損壞，警方迅即壓制陳嫌，發現他是身背三條通緝的通緝犯，現場並查獲衝鋒槍、手槍、子彈，以及毒品安非他命、FM2，警方即逮捕陳嫌並查扣罪證。
記者鄭婷襄／高雄報導
警方指出，當時獲報有一輛自小客車久停在路旁，員警抵達發現有男子坐在駕駛座毫無動靜，形跡可疑即請求支援警力到場協助，當員警拍窗關心盤查時，陳嫌竟拒檢倒車衝撞警車，後逃離即撞擊路邊車輛及房屋樑柱停下，造成李姓員警腳部擦挫傷、巡邏警車、１部貨車、4部機車及騎樓中柱損壞，警方迅即壓制陳嫌。
警方一查，赫然發現陳嫌為橋頭地檢於去年5月16日發布之槍砲彈藥刀械管制條例通緝犯、高雄地院於去5月26日發布之傷害通緝犯、橋頭地院於去2月21日發佈之妨害秩序通緝犯，並當場於車內查獲衝鋒槍1支（含彈匣2個）、手槍1支（含彈匣1個）、90子彈40發、空彈殼13發、第二級毒品安非他命2包（毛重1.8公克及4公克）、第三級毒品FM2共3小包（毛重6公克），警方即逮捕陳嫌並查扣罪證。
全案依涉犯槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、刑法妨害公務及3件通緝案移送偵辦，並將持續溯源追查槍、毒來源，清查有無涉及其他不法案件。
另陳嫌危險駕車、蓄意撞傷執勤員警之行為，違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第1款（可處新臺幣6000以上2萬4000元以下罰鍰）、第61條第1項第3款、第2項（吊銷駕照、並處新臺幣9萬元以上15萬元以下罰鍰及施以道路交通安全講習）。