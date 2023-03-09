高美館「感動兔」展色彩魔力 由文化色彩看見臺灣之美
高雄市立美術館與學學文化創意基金會合作，即日起至5月14日於高美館一樓前廳舉辦「感動兔 高美特展」，展出高雄、屏東、臺南、臺東、嘉義、澎湖各地40所國中小學校共974件「小感動兔」彩繪作品。今年藝術家莊普以《愛麗絲夢遊仙境》的長耳兔為「感動兔」素坯原型的靈感，高美館特別以撲克牌菱形線條設計本次展場空間，希望帶領民眾穿越時光鑰匙孔與兔子門，進入充滿奇幻與趣味的色彩仙境，感受各校採集的顏色所帶來的魔力。
記者陳美嘉／高雄報導
高美館館長李玉玲表示，「藝起來學學計畫」今年邁入第八年，這個計畫最有意義的是帶領孩子由家鄉實地踏查中，探索環境與文化特質，透過文化色彩認識臺灣獨有的特色，亦帶領孩子向臺灣前輩藝術家學習，將家鄉所見所感轉化為創作靈感，以繪畫展現對鄉土的認同。
學學文化創意基金會副董事長徐莉玲表示，美感教育需要從小扎根，期盼透過每年高美館的特展以及展覽期間與高美館合作的校外教學，激發孩子對藝術的喜愛與熱情，亦希望這個文化色彩學習計畫可以持續推動，使更多孩子建構出台灣文化的自信。
參與本次計畫的屏東縣西勢國小校長謝俊明表示，本次課程帶領學生從守護學校的百年老樹羅漢松展開家鄉探索之旅，找到代表西勢的五個顏色包括：六堆忠義祠「窗花綠」、西勢文筆亭「字爐黃」、西勢火車站「站名藍」、百年老樹「羅漢松綠」，還有令人垂涎的客家美食「米苔目白」，此課程幫助了孩子透過顏色記憶家鄉具獨特性、在地性、文化性的特色，讓作品充滿家鄉故事，也讓大家看到西勢的美好。
此外，展覽同步發表2023年各校找尋的南臺灣文化色彩200色，包括屏東地區恆春樂器「月琴黃」、客家盤花「新丁花紅」等，高雄地區戲獅甲「獅王金黃」、三鳳宮「屋頂黃」、蓮池潭「蓮花粉」、壽山國家自然公園「獼猴棕」、地方節慶籃籗會「竹編褐」、旗山農產「香蕉黃」等，嘉義地區「金鑽鳳梨橙」、民雄椪皮麵「滷肉棕」、「諸羅樹蛙綠」等。