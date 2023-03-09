憂勞保2028年恐破產　國民黨團喊修法：每年撥補1000億

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曾銘宗進一步分析2013年到2022年勞保基金10年來的變化，請領人數從49.7萬人，增加到159.7萬人，10年增加110萬人，成長3.2倍。請領年齡增加0.16歲、投保年資增加2.48年、投保薪資增加2875元、請領金額增加2950元。他痛批，面對勞保財務壓力、黑洞越來越大，民進黨政府遲不改革，一再拖、拖、拖。
曾銘宗感謝陳建仁院長回應國民黨團提出好的政見，明年將撥補勞保基金1000億元；但曾銘宗也表示，若民進黨政府仍無改革作為，為減緩勞保黑洞繼續擴大，每年政府至少必須撥補1000億元到1500億元，因此國民黨團提出《勞工保險條例》第69條修正草案，「為維持勞工保險財務穩健，在政府未提出改革方案完成立法前，中央政府需每年撥補1000億元，確保勞工權益。」
國民黨團書記長謝衣鳯表示，根據2021年勞保精算評估報告、2023年度中央政府總預算案總說明，勞保潛藏債務在2020年12月31日為10兆2876億元、2021年10兆8194億元，勞保潛藏債務不但超過11兆元，一年還以增加5000億加速累積，勞保債務狀況嚴重惡化。
謝衣鳯再根據勞動部勞保投保人數統計表，目前全國勞保人數達1千萬人以上，當勞保財務惡化之下，政府除了撥補1000億元以外，當務之急必須檢討勞保財務結構。綜觀歷年政府撥補勞保基金金額，在歲入成長之下，但撥補到勞保基金卻是定額，直到今年歲入金額成長20.8%，才撥補450億元。
謝衣鳳說，特別預算部分，原以為是全數撥補到今年勞保基金，但審計長在面對立委詢答時才說，是分年撥補，每年100億元。他指出，在2020年9月29日，當時的行政院長蘇貞昌承諾，對於勞保，政府一定負最後支付責任，但是勞保預估將在117年破產，誰能確保屆時的政府還能擔起最後支付責任？
謝衣鳯強調，勞保收支缺口逐年擴大，政府在2020年開始，每年僅撥補200億元、300億元，根本是杯水車薪，無法補救惡化的勞保財務清況。國民黨團感謝陳內閣傾聽國民黨團建言，願意在明年撥補1000億元到勞保基金，但更希望能夠傾聽國民黨團建言，盡速改善勞保財務結構，讓勞保不再持續惡化。
國民黨立委費鴻泰表示，根據勞保局資料顯示，從2017年以後，勞保保費收入、給付支出、收支缺口和政府撥補的現況，專家學者指出到了117年勞保就會破產。其中，2021年和2022年若無政府撥補挹注1000億元，缺口會加速擴大。
費鴻泰分析勞保缺口擴大的原因，包括勞保基金的績效出現巨幅虧損、人口結構老化、勞保收入持續減少，支出越來越大，這就是為何馬政府不用補貼，蔡政府卻年年需要補貼。2017年蔡政府提出年金改革，結果只「殺」軍公教，蔡英文總統最該解決的勞保改革，交給當時的副總統陳建仁負責，甚至宣示勞保「非改不可」，但現在呢？陳建仁4年副總總統都當完了，勞保改革了嗎？
費鴻泰質問陳建仁，當年擔任勞保改革小組召集人時喊出，勞保費率上限將調升到18%，請大聲告訴國人，這是不是今年施政目標？費鴻泰質疑，陳建仁近日在立法院接受施政總質詢時說，政府將在明年將編列1000億元撥補勞保基金，讓勞保基金可長長久久，但只明年撥補1000億元，就能讓勞保不破產嗎？
費鴻泰說，勞動部長許銘春日前在接受曾銘宗總召質詢時也承認，政府每年至少撥補1000億元，才能減緩勞保破產。換言之，政府必須每年撥補至少1000億元到勞保基金，才不會讓勞工領不到勞保給付。
國民黨團副書記長鄭正鈐指出，陳建仁在2017年擔任副總統時接下年改小組，曾豪氣地對外表示，「我如瀑布下的水鳥，鍛鍊心性。」幾年過去了，不知道陳建仁曉不曉得勞工在面對勞保時，猶如瀑布上行舟，膽戰心驚？
2021年底勞保基金還有8447億元，去年勞保基金蒸發掉913億元，剩下7534億元。勞保出現巨額虧損，主要在於保費收入和支出已經6年都出現失衡，再加上去年投資虧損，受益率達負7.4%所致。
鄭正鈐指出，陳建仁擔任年金改革小組召集人時，對於勞保改革部分曾提出「112年合併檢討勞保與勞退，如果沒有更好方案，將每年增加1%保費，最高到18%為止。」現在政府將撥補1000億元挹注勞保，這是不是陳建仁院能夠提出的最好方法呢？是不是保費就不會逐年提高1%？