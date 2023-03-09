楊麗音求子5年反覆流產 怕鄰居看到孕肚「不敢見人」
舞台劇《天后》首演場記者會今（9）日舉辦，楊麗音飾演個性偏執的演藝圈天后，談到現實人生中何時有過執念？楊麗音回想自己當年為了生子相當偏執，「那時生不出小孩，5年內一直試一直試，但執念一放棄之後，居然懷孕了！當時我嚴重到不敢見人，因為朋友、鄰居看到我是大肚子狀態，但其實我一直反覆早產、流產，我怕他們會問小孩，這樣我無法面對，所以當時相當自閉、沒有朋友。」
記者羅凌筠/新北報導
黃河表示劇中他的角色也相當病態，對想追求的東西有著強烈執念，果然是「母子連心」，導演黃彥霖在旁突爆料，「黃河當初主動要求角色要更變態一些，麗音姊角色對於親子間的情感、執念與恐懼也來自她個人，再加上袁子芸角色在後期找到更多她的特色，劇本初稿跟現在很不一樣。」
袁子芸當初知道要和視帝、視后合作讓她很慌，「我只是一個小菜鳥，但初期聽到黃河說很難，連視帝都這樣說，跟我一樣感受，突然覺得欣慰。」至於黃河談到與楊麗音的母子對手戲，「麗音姊每次都情感豐沛，那個真實的情感讓我印象深刻。」
《天后》提及明星成名前的辛酸血淚，黃河回想到踏上演藝圈同時也讓他鍍金的戲劇《危險心靈》，當時易智言導演在試鏡時對他說，「別開心地太早，拍片是地獄」。對於完全表演零經驗的他，劇組曾安排連續上兩個半月的密集表演訓練課，但開拍後他才真的體驗到拍片、演戲的「地獄」。
靠著一邊學習表演、背台詞，一邊學拍片，記走位、燈位、鏡位等技術，黃河連續拍攝了7個多月，每天拍攝十幾個小時。「易導當時拍完還笑說，『危險心靈30集，黃河拍了31集。』也就是我每天都在，從早到晚工作14到16小時起跳。」