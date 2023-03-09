民進黨不鼓勵議員選立委　白喬茵：就像男追女講廢話

新北綠議員臉書串連轉貼　網友留言順利找回走失長者

▲新北市議員顏蔚慈(右起)、黃淑君幫助失智長者找到回家的路，家屬表達謝意。（圖 ／新北市議員黃淑君提供）
▲新北市議員顏蔚慈(右起)、黃淑君幫助失智長者找到回家的路，家屬表達謝意。（圖 ／新北市議員黃淑君提供）

記者吳嘉億／新北報導

「這就是網友的力量！」民進黨新北市議員黃淑君今（9）日表示，67歲陳姓老伯是在2月28日走失，透過自己的臉書發文請求市民協尋，同黨的市議員林秉宥、顏蔚慈也協助轉貼文章，最後有網友發現長者身影留言告知，透過警力及民力的跨區協助，讓長輩順利回家，成就一樁美事。

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黃淑君表示，選區內板橋有長輩走失，家屬心急如焚，每天騎著車在新北市境內搜尋，卻遍尋不著，雖有報警協助，但是因為長輩沒有攜帶任何通訊設備，專走巷弄，經請警方調閱監視器後，發現長輩曾步行到十公里外的新莊區及三重區，所以也請求新莊及三重、蘆洲區的同黨同僚議員協助分享貼文。

顏蔚慈進一步說明，在接獲訊息時便立即轉發貼文，當日傍晚便收到選民莊小姐的留言表示發現長輩身影，莊小姐當下也立即通報110請求警方協助，而三重派出所也立即派員協助比對，確認就是走失長輩。

「這就是網友的力量」，新北市議員黃淑君及顏蔚慈同聲表示，因為大家的通力合作，讓警力、民力跨區支援，讓長輩順利回家，也呼籲市民應注意家中長輩，在身上攜帶愛心手鍊，讓憾事不再發生。

三重警分局長張國哲表示，警察的工作除了維護治安外，為民服務也是警察的任務之一，除了肯定第一線執勤員警的機警與辛勞，也感謝議員與熱心民眾在網路上提供的詳細資訊，讓員警能快速的掌握走失長輩的身份，第一時間給予必要的安置與協助，發揮警民合作最大的力量。

▲新北市議員黃淑君、顏蔚慈在網路發文請民眾協助搜尋走失的長輩，發揮警民合作力量。（圖 ／新北市議員黃淑君提供）
▲新北市議員黃淑君、顏蔚慈在網路發文請民眾協助搜尋走失的長輩，發揮警民合作力量。（圖 ／新北市議員黃淑君提供）

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