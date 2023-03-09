全國最大跨校選修課程　「優遊台中學」免費課程開跑

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔣偉民說，市長盧秀燕鼓勵國、高中擴大學習方向，找到自己的興趣、努力學習，她肯定教育局成功鏈結台中市社教館院、大學等資源，與台中市高中學校建立策略聯盟，共享師資、設備、課程等方面資源，合作開設「優遊台中學」假日學堂，提供台中、彰化、苗栗及南投地區的國三及高中階段學生都能自由報名參加。
蔣偉民指出，「優遊台中學」之前曾和對外關係協會合作辦理大使帶你遊世界課程，學生反應熱烈，本學期持續合作辦理，邀請退休駐外人員就拉丁美洲與加勒比海、東北亞、中東歐、中東、國際法與國際組織等主題授課，豐富學子國際觀；文華高中開設「雙語文化摺頁動手做」，將藝文領域融合雙語教學，帶領學生製作介紹家鄉的雙語摺頁；東山高中開設「The Secret of Gliding」，將科技領域融合雙語教學，教學生製作環翼滑翔機，並將製作過程做成雙語海報。
此外，台中二中教師劉仲函以雙語課介紹人工智慧(A.I.)基礎觀念及實例應用，並以Brain.js引擎實作人工智慧程式；神岡高工主任林益瑋則開設「旋轉人生從車床開始吧！」透過六角螺栓螺帽製作與檜木鋼珠筆製作，讓同學動手做體驗車床的加工原理與實作操作技巧。
教育局說明，「優遊台中學」利用假日開課，修課人數從最初的227人次，到上學年有 5,648 人次，修課人次達 24倍成長；課程多元，從最初的9校9門課，到本學期由14個社教館院、12所大學及31所高中職學校協力提供115門、147堂課，課程內容涵蓋18學群。學生每學期修習達18小時，將由台中市政府教育局核發研習證書；此次修課達18小時共147名同學。