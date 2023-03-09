媽狂找寵物溝通！橘貓「1句吐槽」封神 網：第一次信了
寵物的行為千奇百怪，有時還會做出反常行為讓人擔心，所以不少民眾會尋求「寵物溝通師」的協助，想藉此得知愛寵的真實心聲，不過也有人嗤之以鼻，認為寵物溝通就像怪力亂神一般，毫無根據。有位不太信的網友便分享，自己的媽媽常常愛貓「豆豆」請寵物溝通師，且次數非常頻繁，但在某次「驚人的溝通」下，她還是服了：「這應該是真的可以溝通的吧！」。
記者李惠婷/綜合報導
原PO用Plurk偷偷說功能發文，表示媽媽鍾情於占卜、算命、手相和寵物溝通，自己一直認為這是迷信行為，直到某一次，媽媽再次找來新的寵物溝通師，並要求溝通師協助詢問豆豆對最近的吃住是否滿意，結果溝通師在跟貓咪連線過後，居然驚吐一句說「豆豆說牠不想回答，叫你不要再找寵物溝通了，很煩」，這回答讓原本在旁邊冷眼旁觀的原PO眼前一亮，心想「哇！這個應該是真的可以溝通的吧，真的吧？」。
這神奇的體驗引起眾人討論，網友笑說「被嫌煩了哈哈」、「這個寵物溝通師……… 我第一次信了」、「原來是不想說話的寵物」、「這個寵物溝通真的可以欸XD」、「這個寵物溝通師本人居然會講出來，真的可以信」、「自斷生意的應該是可以信」、「好奇哪個寵物溝通想約」、「我們家兔子曾經也對溝通師說：怎麼又是你，你怎麼又來了」。
據悉，寵物溝通是透過超感官知覺（Extrasensory Perseption），達到跨物種溝通的能力，溝通師在溝通過程中會接受到動物的聲音、情緒、氣味、觸覺或影像等訊息，再與之進行心靈交流。普遍的溝通形式有三種，一種是「現場溝通」；二為僅與飼主見，不與動物見的「現場遠聚溝通」；最後則是僅透過照片連線的「線上遠距溝通」。