林襄再登日媒！熱舞應援「腹肌全看光」 美國記者也驚呼
第五屆世界棒球經典賽（WBC）昨（8）日開打，台灣首戰對上巴拿馬以5：12慘敗，而總教練林岳平賽後也坦承投手表現欠佳，讓大批球迷震驚又失望，甚至還說：「乾脆叫林襄上去投算了。」事實上，人氣超旺、屢登日媒的「啦啦隊女神」林襄近來和20位中職啦啦隊成員共組「經典女孩」替中華隊應援，今（9）日憑著超高魅力再登日媒，也驚豔美國棒球作家協會記者梅爾（Michael Mayer）和美國大聯盟記者莫納根（Matt Monagan）。
記者郭佩蓉/綜合報導
IG坐擁154萬人追蹤的林襄不只在台灣魅力爆棚，甚至紅到日本，被日媒形容是「異次元等級」正妹。她6日PO出穿著中華啦啦隊應援服熱舞的35秒影片，只見她頂著招牌瀏海、柔順長髮，纖細手臂、螞蟻腰和性感大腿一覽無遺，賣力的對著觀眾扭腰擺臀跳應援舞，甜美笑容也從未停止，可愛又迷人的樣子迷倒95萬人，她接著PO出「超辣腹肌照」，甜喊兩字：「加油！」吸引許多日本球迷留言：「我支持台灣」、「一定要贏，然後來日本」、「希望中華隊贏」、「台日友好」、「林襄太可愛了」。
由中職球團啦啦隊組成的「經典女孩」昨日全員到齊，在場邊替台灣健兒加油打氣，21位經典女孩分別是由「中信兄弟Passion Sisters」成員短今、峮峮、貴貴、Peggy和妮可；「樂天桃猿樂天女孩」成員林襄、籃籃、孟潔和Yuri；「富邦悍將Fubon Angels」成員丹丹、秀秀子、慈妹和奶昔；「味全龍小龍女」成員心璇、琪琪、小映和賴可；「統一獅Uni-Girls」成員艾璐、瑟七、Yuki和Faye所組成，其中「林襄與峮峮」同台，也讓日媒形容是「超強夢幻組合」，更稱讚經典女孩是本屆經典賽「最強啦啦隊」。
雖然中華隊昨日吞敗，最終以5：12輸給巴拿馬，不過根據日媒《Full-Count》報導，雖然球迷因為中華隊落敗情緒低落，但看到林襄穿著露肚臍服裝，還是被大膽服裝吸引。也因為啦啦隊應援文化對台灣來說很平常，但是在其他國家卻較少見，即使中華隊吞敗，啦啦隊女孩們依然保持迷人笑容。此外，美國棒球作家協會記者梅爾（Michael Mayer）觀賽後也表示：「氣氛很瘋狂，太有趣了！」大聯盟官網記者莫納根昨日則是親臨洲際棒球場觀賽，忍不住在推特發文，表示中華台北在9局雖然以4比12落後，不過球迷們仍站起來加油、跳舞唱歌，讓他忍不住直呼：「Incredible（真神奇）」。