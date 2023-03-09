明華園《東海鍾離》巡演首站登衛武營歌劇院

明華園總團年度大戲《東海鍾離》巡演首站將於3/11、3/12在衛武營歌劇院登場。該劇為臺灣民間熟悉的蓬萊八仙中「漢鍾離」成仙的故事，是明華園總團最具代表性的「八仙傳奇系列」壓軸戲碼。《東海鍾離》由年輕化的製作團隊為傳統戲劇注入新的活力，以「輕時尚」為主要設計風格，「時尚」與「傳統」並存，將帶給觀眾不同以往的視覺衝擊。
記者陳美嘉／高雄報導
創團94年的明華園總團，啟動傳承接班計劃，由第三代陳昭賢擔任《東海鍾離 》製作人統籌整個製作，陳昭賢表示，八仙傳奇的壓軸作品，用年輕人的視角出發，以「輕時尚」為主要設計風格，也結合傳統歌仔戲的「機關變景」特效，漢鍾離成仙所登上的蓬萊仙島，不再是傳統的寫實的山景、「海浪滾滾」特效，而是以幾何圖形打造出來的全新版極簡、寫意的蓬萊仙島，也運用內台時期「下油鍋」特效讓觀眾震撼驚奇，體驗傳統特效的趣味。
《東海鍾離》由孫翠鳳與陳昭賢共同飾演鍾離權，兩代小生不同的角色詮釋，女主角陳昭婷在兩代小生的對手戲中，不同的拋接展現表演功底；李郁真飾演的東華帝君及陳子懿飾演的孔子，顛覆神仙、聖人的刻板印象，成為劇中「搞笑二人組」，跳脫成仙之路的苦難試煉，帶動歡樂氣氛；此外，陳子豪、晨翎、吳米娜、王婕菱、吳侑函、陳彥名等青春洋溢的演出陣容 ，將在舞台上激盪出全新火花。
明華園首席編導陳勝國表示，明華園的八仙故事，著重在平凡人如何透過歷經劫難、正向面對克服難關，走向成仙之路，《東海鍾離》的主題是「選擇/抉擇」，在艱困的疫情期間相信大家都面對很多「選擇/抉擇」，然而神仙們又何嘗不是呢？藉此鼓勵世人勇敢面對困境。
明華園總團長陳勝福表示，「八仙」是明華園表性的作品，長達35年的創作時間，即便台上的演員已經從第二代到第四代，還有很多年輕的優秀演員加入，在製作上依舊延續明華園的傳統，每一場戲都要給觀眾不同的驚喜，讓大家百看不厭。