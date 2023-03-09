幸福城市120個甜蜜美拍景點 歡迎情侶來台南放閃得大獎

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今日記者會有一對已預約白色情人節登記結婚的準新人林哲浩、施函秀至現場請市長黃偉哲祝福，黃偉哲送上寓意「甜蜜到來與子久久」的結婚好禮及「台南400-蘭得有心人」限定版蘭花，要祝福新人早生貴子、永浴愛河。「台南400-蘭得有心人」限定版蘭花，以奈米噴染技術，花瓣上有「Tainan」字樣與粉紅愛心，配合3月14日白色情人節，為「台南400」的限定色系。
黃偉哲表示，台南市依山傍海、有許多特殊山海天然美景，更有歷史悠久的古蹟廟宇、老街巷弄，處處都是情侶值得留下定情美照的最佳地點。歡迎全國情侶來台南約會踏青談戀愛，分享放閃美照讓大家一起感受幸福氛圍。
觀光旅遊局代理局長林國華表示，台南120個推薦美拍景點，例如象徵「永浴愛河」的安平大魚的祝福、虎頭埤虎月吊橋；具「山盟海誓」意象的草山月世界、漁光島海景；呼應「白頭偕老」的井仔腳鹽田、七股鹽山；以及充分呈現台南古都「經典風華」的孔廟百年紅牆、老街巷弄和博物館雄偉建築群；還有正熱鬧舉辦國際蘭展的後壁蘭花生技園區及正值滿開的中西區洋紅風鈴木秘境，都恰好能呼應「花好月圓」的好意頭。另外還有能展現「懷舊文青」風格的蕭壠、總爺、水交社、藍晒圖文化園區、下營及大內彩繪村、後壁菁寮俗女村等各類自然人文景觀，都是極有台南特色，最佳拍攝取景之旅遊勝地。
台南觀光旅遊局表示，即日起至5月14日至台南旅遊拍攝情侶放閃美照，分享至活動網站並邀請親友按讚投票，人氣最高者前3名將可獲得免費婚攝寫真套組、愛情專車一日遊及由晶英酒店、台南大員皇冠假日酒店、台南安平雅樂軒酒店提供的豪華飯店住宿券；另外還有台南市文化觀光伴手禮協會特製的台南甜蜜伴手禮套組及台南市攝影商業同業公會會員提供之精美婚攝寫真折價券等近60個獎項好禮，等待愛旅遊、愛拍照的朋友來領獎。