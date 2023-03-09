曾珮瑜「閨房戰袍」破尺度　轉身大秀《最》辣裸背

律政職人劇IP《最佳利益》2、3季將於4月29日在MyVideo、公視首播，預告中亮點滿滿，揭開3大台灣血淚歷史案件，包含酒駕肇事逃逸、男性侵未成年少女罪、加害者家屬遭惡意恐嚇等家庭悲歌，特別的是曾珮瑜身穿情趣內衣，轉身露出蜜桃雙臀、美背，火辣程度更勝第一季。
記者羅凌筠/綜合報導
備受矚目的生力軍包括Darren（邱凱偉），他飾演六親不認的斯文敗類，與陳庭妮組成「冤家組合」，預告中可見兩人關係火爆、競爭意味十足，Darren撂下狠話嗆温昇豪：「你已經不是檢察官了，怕髒，就不要進廚房。」而修杰楷形象頹廢，與警察對峙，為護女兒擋彈既賺人熱淚卻又怵目驚心；楊貴媚用顫抖的手塞毛巾堵李玉璽口，怒喊：「我們應該給犯罪者一次機會，只有事不關己的人，才會說出這麼漂亮的話。」
天心、温昇豪在二、三季流露內心最真實、最柔軟的一面，劇中面對前夫，她看似放入私人情感，對於是否仍對前夫仍有留念？天心表示：「不可否認立廷的確是方箏心中的軟肋，但趙立廷對方箏做出這麼過份的事情，就算獻出膝蓋方箏也不會輕易原諒他的。」而温昇豪在新一季展現男人的鐵漢柔情，為追回天心竟拋下壯志，甚至轉職進京勤律師事務所。
禾浩辰飾演天心的法務助理，他表示這個角色是一個比較特立獨行、玩世不恭的角色，但在堅強的外表下藏著孝順的大暖男。這次也是第一次挑戰職人劇，一直到開拍時，每天都睡不著、壓力特別大，每一天到現場都很折磨，「非常感謝製作團隊沒有放棄我、信任我。」