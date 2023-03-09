假日打卡熱點！ 華山免費爽喝迷你版可口可樂ZERO SUGAR
可口可樂今(9)日推出ZERO SUGAR推出200毫升迷你罐，同時宣布ZERO SUGAR首度啟用台灣品牌大使，邀請熊仔以及-Karencici擔綱，為了打響首波上市熱潮，即日起至3/12於台北華山1914文化創意產業園區，拍照打卡贈送「可口可樂」ZERO SUGAR迷你罐，同時推出每日限量200名的「客製化無與倫比貼紙」製作活動。
記者周淑萍/綜合報導
「可口可樂」ZERO SUGAR推出全新200毫升迷你罐，同時於台北華山1914文化創意產業園區打造「Coca-Cola」ZERO SUGAR 無糖暢快無與倫比活動，即日起至3/12邀請消費者一同前來體驗，現場除了試飲活動外，還設置了最潮的三區打卡間，只要到教室、滑板場及直播間任一區拍照打卡，就送一罐全新上市的「可口可樂」ZERO SUGAR迷你罐，每日還有限量200名的「客製化無與倫比貼紙」製作活動。
為了讓更多新世代消費者感受「可口可樂」ZERO SUGAR的暢快滋味，今年品牌不僅邀請到新生代潮流創作代表熊仔及Karencici擔任台灣品牌大使，即日起參與無與倫比語錄投稿活動，即可獲得個人專屬圖鑑風格圖片，還有多項好禮抽獎機會；品牌大使熊仔及Karencici更會以消費者投稿之語錄進行共同創作，推出與消費者共創專屬於「可口可樂」ZERO SUGAR的無與倫比之曲。
此外，即日起至 4/20至零售通路或影城、餐飲、娛樂等指定通路且符合各門市活動門檻，即可至「可口可樂」LINE官方帳號【Coca-Cola 隨時樂】參與集點或抽獎活動，有機會抽中Marshall Major IV 藍牙耳罩式耳機 、熊仔 x「可口可樂」 ZERO SUGAR 獨家聯名能火公仔，以及「可口可樂」 ZERO SUGAR迷你罐專屬客製化禮盒等。