竹市停七停車場工程落後　市府：終止契約4月重新招標

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交通處表示，停七停車場於110年3月30日開工，原預定於111年底完工，惟承攬廠商因施工進度嚴重落後，至終止契約日時，實際工程進度僅43％、落後約57％，且市府請該廠商提送趕工計畫，惟該廠商所提趕工計畫經2次審查皆未能通過，故市府依契約相關規定與該廠商終止契約。
今日監督小組討論，有議員反映廠商提出契約第二次變更設計未完成致無法施工，市府為何未同意廠商申請工期200天，交通處表示，第二次契約變更設計工項主要為粉刷工資漏編約600餘萬元，且其他工項為鋪面改善工程等，僅影響「粉刷及鋪面改善」項目，不影響工程要徑，同時亦有其他工程項目可進行，經市府及趕工會議審查與實際不符，故未予同意增加工期。
另有議員反映市府近2年有7項公共工程停工或終止契約，應檢討相關程序一事，交通處表示，市府嚴守政府採購法等相關法律辦理公共工程，停七停車場工程相關採購程序皆有政風處、主計處監辦，工程施作尚有新竹市政府工程查核小組及交通部工程查核小組監督，確保按圖施作及施工品質，營造廠應依查核意見改正缺失。
至於議員反映，希望於既有停車場增加多功能圖書館等公共空間，交通處回應，考量交通部公路總局僅補助停車場興建工程經費，且增加樓層尚涉及既有結構重新檢討、重送都市設計審議、建照變更等程序，曠日廢時，將使停車場完工期限往後推延，直接影響民眾停車權益，市府會再與建築師審慎評估。
議員反映公共工程營造廠多有面臨缺工缺料的情形，如何避免後續廠商遭遇相同問題，此外，南區長期停車空間不足，短期是否有配套措施，交通處表示，市府會參考其他公共工程案例及市場訪價重新檢討發包預算書圖，市府會與廠商攜手合作，儘速完成後續工程；另南區停車位不足部分，後站停車場市府已在今年1月完成鋪面改善工程，停車位增加約87位，也會持續改善後站停車空間，紓緩停車需求。