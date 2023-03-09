特企／《跑跑卡丁車：飄移》全新賽季　擴大跨平台環境

《跑跑卡丁車：飄移》Season 1 : New World當中，新增了「工廠 探險開始」、「工廠 未完成第5禁區」、「世界 紐約大疾走」等8種賽道，並且可以透過商店或「季票」取得「紐約計程車禮包」、「紐約巴士禮包」等各式各樣的車輛、角色、角色動作與車牌。此外，還有《跑跑卡丁車：飄移》的原創角色「輝」、「菲菲」、「托比」等全新亮相。
賽季推出同時，遊戲內新增「車輛升級系統」，提供速度感更上一層樓的駕駛體驗。玩家們可以首先在Season 1將車輛強化至高級、稀有等級，日後預計也會擴張強化功能至英雄、傳說等級。並且推出了可以讓世界各地的賽車手為了成為頂尖賽車手展開火熱對決的「GP大賽模式」，同時舉辦台灣車神爭霸戰活動，GP大賽冠亞軍得主將可以把Vespa LX 125騎回家，還有iPad Pro、ROG手機等豐富活動獎勵等你拿！官方為紀念Season 1開啟，也準備了各種活動，首先是透過PlayStation 4與Xbox One登入遊戲，將會發送各平台的特典車輛與角色。
除此之外，《跑跑卡丁車：飄移》與全球知名超跑品牌「保時捷」展開聯名合作，接下來將陸續推出代表性的超跑賽車。首先將發送給在Season 2開始前登入遊戲的所有玩家敞篷超跑「718 Boxster」，並且將輕巧的SUV超跑「Macan GTS」作為「一般季票」30級達成獎勵提供給玩家們。未來也預計於3月16日推出「911 Turbo S Cabriolet」。
《跑跑卡丁車：飄移》韓國遊戲首次與「杜比實驗室(Dolby Laboratories)」的合作，提供最頂級的賽車體驗。以杜比開發的「杜比實驗室」的劃時代空間音響為基礎，鮮明地呈現像是冰穴中的回音等周圍環境音效，讓玩家們有如身處遊戲場景內的高度臨場感。有關《跑跑卡丁車：飄移》的詳細內容請至官方網站進行確認。
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