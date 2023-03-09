林襄瘦到嚇壞同事！自爆「真實體重」 經典賽後吐心聲
中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員林襄、筠熹、曲曲、阿布舞今（9）日下午出席近視大學眼科雷射活動記者會，經歷昨晚世界棒球經典賽中華隊首戰，對上巴拿馬卻以5比12比分慘敗，林襄身為應援團持續拿出正能量面對，強調會做好該做的應援，繼續為中華隊加油。
記者賴禹妡/台北報導
林襄在記者會上透露前陣子因工作壓力大，瘦到連同事都看不下去，目前體重42公斤，身體狀況有好一些。至於網路上有人拿林襄和新生代演員王淨拿來相比，她謙虛表示兩個人是不同領域，不覺得自己贏過王淨，也沒有誰比誰紅，隊友筠熹則在一旁幫腔，說林襄紅到國外，連韓國朋友提到台灣啦啦隊，都馬上想到她。
林襄日前去日本旅遊，曬出雪地比基尼的照片，獲得許多網友稱讚，她分享當時為了避開人潮，早上6、7點就要起床準備拍攝，沒料到的是，她在日本逛街時竟然被粉絲認出來，可見人氣果真紅到海外，另外，林襄也透露自己的理想型是很會拍照、有才華的人，隊友在一旁聽了立馬幽默補充：「她喜歡頹帥風啦！」
談到昨晚中華隊輸球，林襄強調應援團就是做好該做的應援，筠熹坦言，啦啦隊就是非常正面，無論遇到什麼情況都要在場上面帶微笑，曲曲則表示，她昨天坐在觀眾區，認為球員都比啦啦隊更正能量，在球場上，球迷會帶動啦啦隊，啦啦隊會帶動球員，一切都是需要環環相扣。