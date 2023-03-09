經典賽／台、韓首戰都落敗！球迷嘆「同病相憐」：有斷層

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比賽結束後，也有台灣球迷好奇「以前韓國棒球根本不怕各國列強，06年就打贏日本，8強也先後擊敗美國、墨西哥，09年更是闖進決賽，才敗給日本」，而2013年經典賽韓國甚至還曾以6：0完封澳洲，但10年過去，卻爆冷在開幕戰敗給澳洲。
對此，不少球迷則認為，韓國棒壇也與台灣相同，遭遇新生代本土投手出現「戰力斷層」的難題，並感慨回應「現在韓國投手跟台灣很像，都蠻慘的，土投都沒啥可用之才」、「韓國黃金世代戰績:經典賽季軍+奧運金牌+經典賽亞軍十二強冠軍」、「台灣、韓國、澳洲看下來，真的比打者誰發揮比較好而已」、「對澳洲這種打線還能丟8分，要怎麼贏」、「他們投手斷層真的蠻明顯的」、「看看中職洋投去韓國也虎虎生風，就知道了」、「之前都有幾個大投手鎖1、2場晉級，現在少了」。
至於中華隊部分，《NOWnews今日新聞》「野球名人房」主持人、中華隊OB球星「東哥」黃忠義也認為，打擊部分中華隊「前五棒都很好」，以全隊擊出13支安打來說，拿下5分已經很多。但重點是投手壓不住對方，「年輕投手想要求好心切，所以會太小心。」中華隊全場8次保送，1次觸身球，鄧愷威、曾峻岳等都受到強烈衝擊。中華隊沒有辦法先得分，所以一旦開始落後壓力就來了，球員會放不開去打。
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