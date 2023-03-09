辱華！稱「中國靠美賞飯吃」　南京一教授遭學生檢舉停職

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根據網路上截圖顯示，該名老師稱「中國都是靠歐美賞飯吃，如果美國制裁，一大半中國人就等著餓死。」
檢舉的學生補充指出，該老師說數學物理全部來自西方，連馬克思主義都是西方的，大學這麼多定理沒有一個是中國人命名的。該老師還說美國有槍是件好事，有槍可以更好地保護婦女權益，更稱擁槍是美國更加發達更加文明更加自由的標誌。因此發達國家犯罪率低，比我們更安全。我們犯罪很多的，比如唐山打人案。
8日下午，南京航空航天大學黨委發出「情況說明」，指出目前網路平台出現該老師在課堂上發表哺檔言論的討論貼文，引發輿論關注。該學校表示高度重視，已於第一時間啟動調查程序，調查期間暫停該老師的教學工作，並稱針對師德失範問題，校方始終堅持零容忍態度，將視調查情況依法依規嚴肅處理。《自由亞洲電台》後續向學校詢問老師被暫停職務的事情，校方表示正在對該教師進行調查。
一名上海退休教師顧國平接受採訪時表示，遭到停職的教師言論並沒有觸犯中國憲法和法律，「所謂的不當言論並不違反中國現行法律。發表不同觀點、不同的看法和意見，體現了學術氛圍有充分民主的概念。」
時事評論人員畢鑫則認為，遭停職教師所言屬實，而「學生檢舉老師已經成為中國校園內更可怕的文化」。他提到廈門大學經濟學教授友盛東在上課的時候說習近平提出的中國夢，其中「夢」應該是幻想而非理性，結果遭到學生檢舉後被解僱。重慶師範大學文學副教授唐雲則因為指出「擼起袖子加油幹」十分粗俗，嚴重破壞了漢語的優雅性，而遭到了學生投訴，更被撤銷了教學資格。
一名網友表示，告密是獨裁統治的產物，「無論在社會哪一層面，人與人都會造成極端的相互不信任，互相猜疑，惡化社會道德底線，在這樣的社會，民眾不可能會對這樣的政權信任和任何支持。」
不過網友反應仍呈現兩極，有網友認為該教師的言論「影響惡劣，不能聽之任之，必須嚴查」、「大力去除毒教師和毒教材」，但也有網友說「這是實話而已」，更感嘆「說真話就這麼難？高校不能自由討論還是高校嗎？」認為學生若不認同老師觀點，應當場提出。