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高市議員黃秋媖直面民進黨版大局條款？現任邱志偉有話說

▲高雄市議員黃秋媖日前表態參加立委初選。（圖／翻攝自黃秋媖臉書）
▲高雄市議員黃秋媖日前表態參加立委初選。（圖／翻攝自黃秋媖臉書）

記者鄭婷襄／高雄報導

民進黨將在3月進行區域立委登記，目前高雄市第二選區大崗山地區，民進黨議員黃秋瑛表態參選，但民進黨已拍板不鼓勵議員參選2024立委，對此黃秋媖表示尊重，目前仍按競選計畫執行並持續徵詢各方意見；而該選區現任立委邱志偉表示，才剛當選就參選立委有負選民之託，也影響社會觀感，基層民眾確實大多反映觀感不佳。

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高雄立委第二選區含括茄萣、湖內、路竹、岡山、橋頭、永安、彌陀、梓官共8個行政區，日前就表態參選的黃秋媖，從父黃萬全、母翁瑞珠開始就長年在大崗山地區經營，服務團隊在地服務超過30年，基層實力雄厚，並曾獲該選區最高票當選，而她也在去年連任成功。

針對議員黃秋媖表態角逐立委初選，邱志偉強調，基層民眾確實大多反映觀感不佳，尤其4個月前才向選民懇託支持，強調要在高雄市議會爭取預算、建設選區，4個月不到就說要爭取立委提名，對於因為信任而投她的選民當然普遍感受不佳，也直言「當初如果不要選議員，爭取立委提名才理直氣壯」。

黃秋媖則表示昨日民進黨中執會的結論，文字上並沒有明確禁止參與初選的規範，只是原則性宣示，各區有各區的特性無法一概而論，各派系代表也發言表示為培育人材，不應該箝制黨員參與初選的權益，不能違反民主原則，很多優秀立委也是一步一腳印從議員開始當起，會議結論容易讓人誤解，應該讓民意做出選擇，誰贏得初選，她一定百分百接受與支持，各黨各派應該大開大合才能促進團結。

▲立委邱志偉說，這屆立委任期爭取的北高雄眾多建設，已經如火如荼的逐步推動。（圖／邱志偉辦公室提供）
▲立委邱志偉說，這屆立委任期爭取的北高雄眾多建設，已經如火如荼的逐步推動。（圖／邱志偉辦公室提供）
邱志偉則認為，大局條款是民進黨中央在通盤了解全台灣的狀況後，經賴清德主席在會中說明，經黨內最高決策機關中執會討論通過，主要就是因為議員才剛當選，參選立委有負選民之託，影響社會觀感，身為黨員當然應該遵守黨的決議，依照黨中央規定辦理。

邱志偉也說，他在上次立委選舉中獲得高雄立委最高得票率的支持，這屆立委任期爭取的北高雄眾多建設，也已經如火如荼的逐步推動，因為在乎選民的託付，所以他都兢兢業業，將地方的聲音如實轉達到中央，為地方爭取最多的建設經費，也不負選民所托。

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