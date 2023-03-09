高市議員黃秋媖直面民進黨版大局條款？現任邱志偉有話說

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針對議員黃秋媖表態角逐立委初選，邱志偉強調，基層民眾確實大多反映觀感不佳，尤其4個月前才向選民懇託支持，強調要在高雄市議會爭取預算、建設選區，4個月不到就說要爭取立委提名，對於因為信任而投她的選民當然普遍感受不佳，也直言「當初如果不要選議員，爭取立委提名才理直氣壯」。
黃秋媖則表示昨日民進黨中執會的結論，文字上並沒有明確禁止參與初選的規範，只是原則性宣示，各區有各區的特性無法一概而論，各派系代表也發言表示為培育人材，不應該箝制黨員參與初選的權益，不能違反民主原則，很多優秀立委也是一步一腳印從議員開始當起，會議結論容易讓人誤解，應該讓民意做出選擇，誰贏得初選，她一定百分百接受與支持，各黨各派應該大開大合才能促進團結。
邱志偉則認為，大局條款是民進黨中央在通盤了解全台灣的狀況後，經賴清德主席在會中說明，經黨內最高決策機關中執會討論通過，主要就是因為議員才剛當選，參選立委有負選民之託，影響社會觀感，身為黨員當然應該遵守黨的決議，依照黨中央規定辦理。
邱志偉也說，他在上次立委選舉中獲得高雄立委最高得票率的支持，這屆立委任期爭取的北高雄眾多建設，也已經如火如荼的逐步推動，因為在乎選民的託付，所以他都兢兢業業，將地方的聲音如實轉達到中央，為地方爭取最多的建設經費，也不負選民所托。