周曉涵「國王的新衣」洩美胸　取悅男友驚喊：沒有穿

周曉涵連續8年代言性感內衣，今（9）日身穿「透視戰袍」出席記者會，白色長裙拼接半裸薄紗，以「皇后的新衣」大洩雪白內在美，問周曉涵什麼時候會穿性感內衣？她表示為了進入角色的氛圍，會挑款式火辣的黑色內衣穿，讓自己由內而外有自信，那私底下面對男友呢？她緩緩吐露：「沒有穿……」讓所有人嚇一跳，接著才解釋：「沒有因為要讓男友覺得性感而穿不同內衣，我不是想很多心思的那種人，私下可以說是個宅女。」
記者羅凌筠/台北報導
周曉涵在TVBS八點檔《加油喜事》與周孝安配對，最近劇情走到夫妻間疑似出現小三，她說劇中的小三是ABC，個性開放、見人就親，其實她在現實生活中不會防備這種女生，「我身邊男生朋友最怕這種女生，男生有私心的嘛，怕太過主動的女生，像薔薔這種很辣的代表，反而沒什麼好怕，看起來很乖、無害的才恐怖。」周曉涵20幾歲的時候，就遇過短髮、皮膚白、沒什麼化妝的清純女，私下反而傳一些穿很露的照片撩自己男友，搞得男友暈頭轉向。
周曉涵對男友管控不嚴，如果在副駕駛座發現女生髮夾的劇情發生在自己身上，她說：「我先看這個女生我認不認識，是不是有男朋友或結婚了，我不會看到髮夾就開始覺得有鬼，對男友罵罵罵，自己先冷靜，理性去問為什麼有這個、載她去哪。」甚至男友有要好的異性朋友，一起在車上聊天也沒關係。
她的緋聞前男友李運慶，2月與洪詩登記結婚，周曉涵大方獻上祝福：「我有關注他，我當然知道（李運慶結婚），我滑IG看到他們去做戒指，滿好的，恭喜恭喜，希望長長久久、開開心心，新婚愉快。」