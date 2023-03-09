旺季不旺！去年Q4智機產量僅3.01億支、年減15.5%

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2022年第四季為蘋果新品衝刺期，儘管遭遇中國鄭州富士康廠的缺工影響，蘋果依舊在低迷市況中達到7350萬支的產量，季增44.7%，排名全球第一；全年產出約2.33億支，排名全球第二。2023年發展重點除了持續升級硬體規格外，也將在Pro系列導入第二組裝廠，並且持續擴大印度生產規模。
三星（Samsung）考量通路庫存壓力，於2022年12月再度調降各地工廠的稼動率以平衡庫存，去年第四季生產量也因此下滑至5830萬支，季減9.2%，為2022年各季生產量最低的一季；而全年智慧型手機生產量約2.58億支，年減6.1%，仍位居全球第一，未來三星將更關注高階市場以刺激獲利成長。
2022年第四季第三至第五名依序為小米（含Redmi, POCO, Black Shark）、OPPO（含Realme, OnePlus）、Vivo（含iQoo），第四季及2022全年生產量均衰退。據TrendForce調查，小米半年內將以去化通路庫存為優先考量，此舉將削弱2023上半年的生產表現；OPPO近年在海外市場銷售占比截至2022年已上升至近六成，但目前通路庫存偏高，2023年第一季仍以減少產出，調節庫存為主。值得一提的是，Vivo是Android陣營中最早進入庫存修正的品牌，因此在2022年底庫存已回到健康水位。然而，積極調節庫存卻使得2022全年產量首次低於1億支。
此外，由於Vivo目前仍以中國內銷市場為大宗，隨著中國市場已達高度飽和，加上Honor市占率持續壯大，對Vivo造成更直接的威脅；再者，即便市場普遍期待中國內需迎來經濟復甦，但目前Vivo對後勢展望仍相當保守。
由於2022年底的促銷成效不彰，通路庫存壓力延續今年第一季，加上適逢需求淡季，且中國鬆綁防疫後市場需求尚未明顯回溫，故2023年第一季智慧型手機產量仍會持續下跌，預估僅約2.51億支，年減18.9%。TrendForce分析，若以2023全年來看，隨著品牌持續調節通路庫存，預測2023上半年通路庫存可回到健康水位，下半年則需視歐美經濟復甦狀況，以及中國重新開放邊境帶動的經濟效應而定，預估全年產量仍有機會成長0.9%，達12.02億支。