築間燒肉新品牌「绘馬」 限定3天88折為中華隊加油
2023棒球經典賽A組預賽，已於3月8日在台中洲際棒球場開打。築間餐飲集團為應援經典賽，旗下品牌台中分店全面加入特約優惠商店，連全新燒肉品牌「绘馬別邸」都共襄盛舉，於10日起三天，凡憑中華隊出賽票根用餐，可享88折優惠外，再加碼送「WBC隱藏菜品」乙份，歡迎全台球迷來台中為中華隊加油，也為自己加菜。
記者金武鳯/台中報導
築間餐飲集團看好燒肉市場商機夯，最近新推「绘馬別邸」加入台中燒肉戰局，首店座落台中近期最受關注的黃金區段──水湳經貿園區的中平路上，採租地自建方式，大手筆斥資上億元打造，佔地超過百坪，共有80個座位。特別的是，有部份座位採取半開放式包廂，用餐環境保有獨立隱密性。
十日正式開幕的「絵馬別邸」燒肉，整體設計以日式木質為鋪陳，大氣簡約風格，打造靜謐雅致用餐空間。「绘馬別邸」主推日式精緻燒肉套餐，有別於築間餐飲集團旗下個人鍋物、個人燒肉及吃到飽的用餐方式，採全新套餐型態區隔，提供消費者更多元選擇。
「绘馬別邸」品牌概念源起日本人相信神明以馬匹為坐騎的神聖含意，將自己的願望，寫在馬匹的木板上，奉納給神社，以求心想事成，即為「绘馬」含意。而「绘馬別邸」提供高質量原肉與海鮮，在地蔬食，以簡單的調味，來呈現食材炙燒後的本真美味，無論硬體或軟體，每一環節都細膩獨到，遞送顧客對美食旅程的心願與食材品質的最高寄託，傳達「绘馬」之品牌精神。
「绘馬別邸」台中水湳店，營業時間從上午11點營業到凌晨4點，連續17小時不打烊，方便夜貓族深夜有地方享用美食。值得一提的是，绘馬別邸是全台唯一主打套餐式燒肉餐廳，內有先付、小食、鍋物、田園野菜盛、秘藏壺漬、食事、海物、飲料及甘物共9道菜，多達50種以上的品項選擇，可以滿足不同口味需求