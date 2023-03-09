元太全年獲利近100億　淨利、營業利益、EPS皆創歷史新高

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元太運用不同的彩色電子紙技術，包括E Ink Gallery™ 全彩電子紙、E Ink Kaleido™ 彩色印刷電子紙，及E Ink Spectra™ 彩色電子紙三大系列，因應不同領域的生態圈夥伴產品設計及市場需求，以延續業務成長動能。其中，應用於做為電子書閱讀器的E Ink Gallery™ 3 榮獲2022新竹科學園區優良廠商創新產品奬，E Ink Gallery™ 3可折疊式電子紙技術則獲得2022智慧顯示產業跨域合作聯盟的前瞻顯示大賞銀奬；E Ink Spectra™ 3100 Plus獲頒第31屆台灣精品獎肯定；E Ink Prism™可變色電子紙則榮獲該屆台灣精品獎金質獎。
E Ink Prism™可變色電子紙即是元太科技於2022年首次與BMW合作，用於貼合車體表面，創造令人驚豔的BMW iX Flow的電子紙技術，透過變換車身顏色協助調節車內溫度，進而降低能耗、提升車內舒適度、降低電氣系統所需能量。而在2023年美國國際消費類電子產品展覽會（CES）上，E Ink再次與BMW合作，將E Ink Prism™ 3技術應用於BMW i Vision Dee，從設計、顏色展現、個性化自我表達層面，掀起另一波智慧車風潮。
隨著公司近年獲利成長，元太持續優化員工薪資福利，透過提供良好薪酬福利措施照顧與公司攜手打拚的員工，不僅近8年每年均為員工調薪，提供具產業競爭力的薪酬，同時也發出更豐厚的年度績效奬金，將營運獲利成果與全球員工分享。因應緊接而來的新建廠房及新設產線，期待更多優秀人才加入元太科技的行列。
元太日前宣佈展開2023校園人才招募活動，募集研發、產品應用，及製造生產三大領域人才，即日起將前進國立陽明交通大學（3月11日）、國立清華大學（3月18日）、臺灣師範大學（3月22日）等三校舉辦校園徵才活動。