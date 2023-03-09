確診輕症3/20起免隔離！防疫險還賠不賠？金管會這麼說
新冠肺炎自2020年1月15日列為法定傳染病後，中央流行疫情指揮中心宣布，自今（2023）年3月20日起，新冠確診者輕症免隔離通報，改採「0+N」自主健康管理，但民眾也關心這樣防疫險還會不會理賠？對此，金管會今（9）日表示，要看法定傳染病定義有沒有修改，這茲事體大，目前還需要時間釐清。
記者顏真真／台北報導
國內產險業因防疫險及疫苗險去年理賠已突破2000億元，今年前2月理賠金額再增逾400億元，原本業者期取消強制隔離後，防疫雙險理賠壓力可以減輕，只是輕症免隔離，但若還是有看醫生拿藥，到底保險公司還要不要理賠？
金管會保險局副局長林志憲說，金管會也是今日才收到消息，但因這茲事體大，還是要看契約條件適用問題，因此，還要向指揮中心確認法定傳染病定義有沒有修改，理賠空間還有待釐清。
由於防疫險保單條款規定，要經醫師診斷為法定傳染病才要理賠，若放寬成非法定傳染病，保險業者自然也不需要再理賠。不過，保險局強調，雖然確診輕症免隔離，但是否有調整法定傳染病的定義，這部分還要一點時間研究，會先了解傳染病防治法相關規定，金管會也已同步交代產險公會，請產險公會理賠小組啟動研究，釐清防疫險契約條款和相關法規定義，若未來確診輕症不再視為法定傳染病，防疫險確診理賠金是否免賠。