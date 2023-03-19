ChatGPT夯／專家籲企業別流於迷思　應探討深層價值

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針對這一波ChatGPT的熱潮，財團法人人工智慧科技基金會執行長溫怡玲接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，這跟2016、2017年AlphaGo打敗南韓棋王李世石很像，「人工智慧很厲害，然後呢？」大家會思考「會不會取代人類的工作？」而這次ChatGPT給大家的衝擊更大，因為很多人都可以用，也沒有語言障礙，想像空間更多了，尤其媒體被大家點名會成為被取代的產業之一，相關報導推波助瀾下形成全世界都關注的話題。
溫怡玲坦言，其實ChatGPT的技術不新，以科技人的說法來看，ChatGPT是「用很暴力」的方式去做出來的，也就是使用很多資料與資源，把既有的技術優化並串接在一起，做出過去沒有人想到、沒有人做到，讓大家都可以使用的工具。
從當年AlphaGo戰勝李世石到這次ChatGPT熱潮，中間5、6年過去，最重要是歷經疫情，讓國家、產業與企業都重新思考數位轉型的重要性，有點像是「被迫」，以前不做不會怎樣，但現在為了要生存，人工智慧絕對是強而有力提供技術的工具，這也是為什麼大家都在關注ChatGPT的原因。
ChatGPT資料真假難辨 專家：離「取代」人類工作還很遠
AlphaGo事件是一個封閉的空間，是圍棋世界的規格，ChatGPT則是開放的空間，找得到網路世界的所有資料，技術確實有進步，因為背後有龐大的數據資料庫可以快速算出來給答案，但問題來了，ChatGPT給大家的資料是真還是假，沒有人敢保證，如果被有心人利用，那麼嚴重時將危及國家安全。因此，溫怡玲保守看待ChatGPT，認為ChatGPT根本連事實都無法確認，離「取代」還很遠，更遑論要進到實體世界影響人類的生活。
不過，她也提到，本身有專業工作的人，使用ChatGPT是可以提升生產力的，例如MIT近期有研究人員發佈論文量化ChatGPT對於內容生成工作的影響，結果生產力提升37%。至於對什麼行業有威脅？「當然就是越規則化的工作卻容易被取代，像軟體工程師被討論得很多，因為在使用ChatGPT之中，有66%被拿來修改程式，主要是工作內容都是電腦語言的關係，自然而然使用的比例就比較多。」
目前ChatGPT應用才剛起步，未來是否會有翻天覆地的影響，溫怡玲持保留的態度，除了資料真假莫辨外，也沒有看到像iPhone產業鏈或生態圈那樣顛覆性的創新出現。更何況人類是社交的群體、有知識、有好奇心，ChatGPT搜尋大資料庫既有的資料，恐不適用許多人或產業行業的需求。
ChatGPT熱議僅限於表面 大家都忘了談價值
ChatGPT的出現雖然掀起許多討論，但溫怡玲認為，很可惜的是討論僅限於很表面的「背後用了什麼強大的技術」、「會發生什麼樣的影響」、「取代誰的工作」，但卻沒有聊到核心與深層，也就是人工智慧可以創造的價值，ChatGPT凸顯的只是人工智慧「冰山的一角」而已！
她進一步解釋，與其討論ChatGPT背後的技術或影響，不如探究希望人工智慧或ChatGPT可以創造什麼價值？而這前提是企業必須先通盤檢討自身，了解公司有什麼樣的人力與資源？希望達成什麼樣的經營理念？為什麼想使用人工智慧或ChatGPT？想達成什麼目標嗎？如此一來使用這些技術工具才有意義，而不是流於形式「只為了做而做」。
就像政府喊要打造台版ChatGPT，溫怡玲並不會質疑，畢竟人工智慧是世界趨勢，但建議產官學界必須一起思考跟研發，因為這牽涉到許多專業，不只有技術而已，還包括如何設計好使用者介面、路徑甚至是合理使用的法規等，是既宏觀又很細節的事情，千萬不要像過去有許多官方軟體或APP因為不好用而被市場淘汰，只因為「別人有，我也要有」。
溫怡玲表示，目前美國與歐盟正要一起研擬人工智慧的標準，就像ESG淨零碳排一樣，如果不符合國際標準就多收稅，或是不准進出口。台灣當務之急是必須提前思考，如果人工智慧AI有全球標準，那麼我們可以做得到嗎？對台灣接下來10年、20年會發生什麼事？這些都需要大家一起來討論，從上而下來凝聚台灣在AI時代下要怎麼走的共識。