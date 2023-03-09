經典賽／中華隊被痛宰！台南Josh揪出調度問題：扣牌不打

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結果最終教練團選擇讓胡智爲續投，被Castillo擊出安打，Josh也表示「我不是從結果來看，就算這打席胡智爲解決了Castillo，我仍然會覺得這是一個換投的時機。」
接著中華隊換上陳冠偉接替胡智爲，Josh坦言「這個也真的有點意外，沒想到這麼多牛棚投手中，第一優先的拆彈人選，不是陳冠宇、呂彥青、李振昌等人，而是經驗尚淺的陳冠偉，雖然他這兩年中職成績不錯、數據漂亮，熱身賽表現也不錯，但沒想到會被當作第一號拆彈人選」，從結果來看，陳冠偉的拆彈也是失敗的，四局上結束，巴拿馬豪取5分領先。
到了4局下，中華隊本出現了一次追分機會，一二壘有人、1人出局，此時捕手高宇杰打擊，而Josh也質疑「這時候為什麼不換代打？我個人是不會怪高宇杰的守備瑕疵，比賽嘛，再離譜的失誤都有可能發生，又不是第一次看棒球！到底為什麼不把吉力吉撈換上來，吉力吉撈就是壘上越多人威脅性愈大啊，因為他是一個有長打能力的強打者，結果教練團卻『扣著不用』，到底是為什麼不換，這是我非常疑惑的一點。」
之後就是第6局上，中華隊換上旅外投手鄧愷威，沒想到只投7球就形成滿壘，台南Josh也疑惑「我覺得投手被打爆就算了，可是如果連好球帶都投不進去，那教練團對他的狀況是不是掌握得並不好，說他比較晚回台灣報到，可是他上場之前總要在牛棚熱身，他在場上噴成這樣，難道在牛棚都沒有異狀嗎？會不會太放心把他派上場了。」
後續中華隊投手的調度順序也讓Josh覺得奇怪「這又不是職棒例行賽，經典賽是短期賽事，9號明明就休兵一天，主力牛棚不用留，教練團調度真的有點保守，一直想把牌扣著，阿扣著扣著比賽就結束了，輸一場已經沒有退路了，下一場要當作總冠軍賽G7來打了，能用的全用，輸球了，大家至少也甘願一點，短期賽扣牌不打真的不行。」
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