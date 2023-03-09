楊千霈臉蛋血肉模糊挺李國修 跌倒破相「下巴磨水泥地」
李國修逝世10周年，經典舞台劇《京戲啟示錄》推出2023創拓版，首演星光場今（9）日舉行，楊千霈出席為男主角屈中恆打氣，口罩下掩住破相流膿的臉蛋，楊千霈受訪透露日前在滑雪場跌倒受傷，下巴、鼻子直接被水泥地磨破，傷勢血肉模糊，昨晚才復原到可以貼人工皮，預計這周可以復工，她的左膝也有膠布痕跡，41歲生日過得非常難忘。
記者羅凌筠/台北報導
夏于喬12年前參與演出，當時跟著李國修巡迴上海，在屏風表演班磨練3部戲的她感慨：「想到老師都會很難過，當初太年輕了，應該跟老師多多學習，也許表現沒有很好，對不起老師。」她也說成家之後，對李國修名言「人一輩子能做好一件事，就算是功德圓滿了」更有感觸，覺得這句話好偉大。
金鐘視后鍾欣凌演過第一版的《京戲啟示錄》，聽王月說李國修都是半夜寫劇本，記錄在中華商場做戲鞋的父親一生，因此垃圾桶裡都是丟掉的稿子，和擦眼淚的衛生紙，李國修的學生偶爾心血來潮，就會找一天一起去看祂，喝口啤酒聊表敬意，鍾欣凌也是其中之一。
型男大廚陳鴻也現身朝聖，他說這齣舞台劇適合帶著爸媽來看，會穿越時空回到父母的年少時代，是最好的孝親表現。卜學亮也是來挺好友屈中恆，而洪都拉斯第一次看戲，內心充滿期待、非常澎湃，藝人何篤霖、柯佳嬿、方文山、黃嘉千、黃靖倫、導演葉天倫、林書宇、瞿友寧也進場觀賞演出。