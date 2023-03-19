ChatGPT夯／台灣AI分數過低　專家：中小企業談這太遙遠

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ChatGPT引發熱議，正面負面的都有，但討論的最多的就是會威脅到什麼行業？財團法人人工智慧科技基金會執行長溫怡玲接受《NOWnews今日新聞》訪問時表示，市場大多在討論受影響的海嘯第一排可能有行銷、教育、媒體，甚至是軟體工程師，但對於製造業幾乎沒有影響，因為ChatGPT存在資訊無法辨識真偽、以及不夠精準的疑慮，不可能使用在製造業，況且台灣製造業很早就自動化並導入智慧AI，用的都是廠內長久累積而來的大數據。
至於大家擔心銀行客服會因ChatGPT引發失業潮，溫怡玲說就要問問企業銀行端擔心的是什麼？是擔心目前產業缺乏人力，本來就找不太到人手了，還是憂心客服人員被取代？這是兩個完全相反的問題，因此她建議企業與其擔心ChatGPT有沒有威脅還是助益，不如先回歸企業本身要的價值是什麼？並通盤檢討企業的資源與人力，再來決定需要哪些人工智慧包括ChatGPT等工具來協助達成目標。
溫怡玲指出，就像《灌籃高手》主角櫻木花道說的「左手只是輔助」，其實AI人工智慧就是左手，是用來輔助企業創造價值的，透過演算法與程式可以快速規格化與模組化，所以亞馬遜才能賣書賣東西到全世界，且不只對外用AI，亞馬遜對內溝通也全AI系統化，對內對外數位化串接來創造價值、達成目的。
中小企業談ChatGPT「太遠」 台灣AI化分數堪憂
不過，她也提醒，AI不是萬能，當務之急還是要先解決企業本身的難題。像現在通膨時代、原物料與物價飛漲，可能透過AI來解決嗎？答案可能不盡然，又像是餐飲業有找不到人手的問題，實體服務需要人手是ChatGPT無法解決的難題，建議企業特別是中小企業還是要看看現實面，優先解決難題比較實在，現在就要討論人工智慧中的ChatGPT「距離有點遙遠」。
「我不認為不用AI就代表落伍，但大家都會印刷術了，你還在刻木頭，雖然可以說是藝術，但規模速度上就輸了！」以人工智慧科技基金會日前發布《台灣產業AI化大調查》的結果來看，台灣整體產業AI化指數表現偏低僅39分，7成台灣企業AI發展尚未啟動，而且數位化程度也不理想，顯示國內企業的數位化程度與應用AI的情形仍有待提升。
溫怡玲再提出國外AI化數據，根據安侯建業聯合會計師事務所發佈的《蓬勃發展的人工智慧世界》報告，針對美國本土關鍵產業對於人工智慧的應用進行調查，共有包括科技業、醫療業、生技業、金融業、零售業、工業以及政府部門等7個產業的950位高階主管受訪，結果科技業有83%是AI積極應用或中度應用，只有1%尚未應用，零售業也僅3%沒有應用，至於工業製造業則全數應用。
她認為，疫情是催化美國企業使用AI的最主要動力，但對比台灣的AI化數據，結果讓人很憂心，坦言當初基金會做《台灣產業AI化大調查》就是不知道官方數據之外，台灣AI化實際走到哪裡？台灣競爭力夠不夠？
淨零碳排好時機！讓企業兼顧ESG與數位轉型
台灣企業要追上這個AI時代，有兩個部分必須特別留意，一個是資料自理的策略，什麼資料是有價值的？該保存的？第二是人才的策略，就是要把人才放在對的位置，以客服行業來說，當導入AI或ChatGPT不需要那麼多客服時，是不是可以重新訓練客服做其他真正有價值的事？這兩點值得企業去做盤整與檢討，再來看需要哪一種AI工具來協助。
既然當AI化關係到國家競爭力時，要如何讓企業有動力開始數位化第一步？溫怡玲表示，現在講「淨零碳排」就是很好的時機點，因為不僅歐盟碳邊境稅（CBAM）即將上路、上市櫃企業要有ESG報告書，「淨零碳排」範疇三的碳盤查就連供應鏈廠商也要算進去，等於在法規上形成政策壓力去帶動中小企業，「如果早晚都要做，為什麼不現在就開始做？」
再來，碳盤查就是需要數據，「既然都有數據了，為什麼不做數位轉型？」溫怡玲說「淨零碳排」一兼二顧，可以同時促使企業做ESG與數位轉型，但她知道這對中小企業來說很困難，因此基金會前兩年就實驗性的把AI創新公司與中小企業媒合起來，基金會有顧問在過程中陪伴走了半年，接下來不僅會分享陪伴的過程，也會擴大陪伴計畫的規模，希望讓中小企業不要害怕數位轉型。
溫怡玲語重心長表示，目前台灣有很多中小企業沒有意識到ESG、數位轉型或AI這樣的國際趨勢，即使知道也多半因為不了解而卻步，她不希望跟國外做比較，只希望企業能永續、越做越好，可以創造新的價值，台灣的人才才會有舞台，公司才能有競爭力。至於ChatGPT只是人工智慧的冰山一角、話題十足，但最重要還是要看清自己的艱難跟處境，過程中中小企業不用太恐慌，選擇好的技術與聰明的方法（數位轉型）先做下去，才有機會永續下去。